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Минчанка украла у сотрудницы фонда соцзащиты населения 3800 рублей

03.09.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В милицию обратилась сотрудница фонда социальной защиты населения. В ее сумке было 15 000 рублей, которыми она выдавала пенсию наличными деньгами пожилым людям. Кто-то украл из сумки 3800 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В милицию обратилась минчанка, которая сообщила о краже из ее сумки.

Женщина работает сотрудником фонда социальной защиты населения и приходит к пенсионерам домой, чтобы выдать пенсию наличными деньгами.

— О том, что у нее в сумке имеется более 15 000 рублей наличными, сотрудница сообщила малознакомой женщине, которую накануне приглашала к себе в гости. Так, новая знакомая, воспользовавшись тем, что сумка минчанки осталась без присмотра, похитила 3800 рублей, которые потом потратила на собственные нужды, в том числе и на спиртное, — рассказали в милиции.

Оперативникам удалось установить личность женщины, подозреваемой в краже. Ею оказалась 48-летняя жительница Минска, ранее она к уголовной ответственности не привлекалась.

 
Теги: Минск
 
 
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В милицию обратилась сотрудница фонда социальной защиты населения. В ее сумке было 15 000 рублей, которыми она выдавала пенсию наличными деньгами пожилым людям....
 
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