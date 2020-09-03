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В Беларуси 72 302 случая COVID-19

03.09.2020 13:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси 72 302 человека с положительным тестом на COVID-19 с начала пандемии, сообщает Минздрав в телеграм-канале.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выздоровели и выписаны 71 205 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всего проведено 1 млн 554 тыс. 129 тестов. 
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 696 пациентов.

 
 
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В Беларуси 72 302 человека с положительным тестом на COVID-19 с начала пандемии, сообщает Минздрав в телеграм-канале.
 
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