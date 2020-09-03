В Беларуси 72 302 случая COVID-19

Источник материала: Tut.by

В Беларуси 72 302 человека с положительным тестом на COVID-19 с начала пандемии, сообщает Минздрав в телеграм-канале.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выздоровели и выписаны 71 205 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего проведено 1 млн 554 тыс. 129 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 696 пациентов.