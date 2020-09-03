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В Беларуси 72 302 случая COVID-19
03.09.2020 13:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 72 302 человека с положительным тестом на COVID-19 с начала пандемии, сообщает Минздрав в телеграм-канале.
Выздоровели и выписаны 71 205 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
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В Беларуси 72 302 человека с положительным тестом на COVID-19 с начала пандемии, сообщает Минздрав в телеграм-канале.
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