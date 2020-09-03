В Гродно в последний день лета пропала 15-летняя школьница: ушла за учебниками - и не вернулась

Источник материала: Tut.by

В Гродно 31 августа пропала 15-летняя школьница. Она ушла в школу за учебниками — и домой не вернулась. Девушку все еще не нашли. Может быть, вы ее видели?



Фото: vk.com/pso_centrspas

Александра Силко вышла из квартиры по адресу: проспект Янки Купалы, 88, примерно в 9 утра 31 августа, и до сих пор неизвестно, где она. Близкие знакомые семьи говорят, что девочка никогда раньше из дома не уходила.

Приметы Александры: рост 165 см, худенькая, глаза карие, волосы окрашены в ярко-желтый цвет. Есть шрамы на шее и на левом предплечье.

Была одета в черную майку с принтом, джинсовую рубашку с длинными рукавами темно-голубого цвета, голубые джинсы, черные кроссовки Nike, при себе был рюкзак черного цвета.

Если вы что-то о ней знаете, позвоните по телефонам: (80152) 79−78−05 или 102, а также +375(29) 701−87−23, +375(29) 888−34−57.