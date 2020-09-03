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В Гродно в последний день лета пропала 15-летняя школьница: ушла за учебниками - и не вернулась
03.09.2020 15:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно 31 августа пропала 15-летняя школьница. Она ушла в школу за учебниками — и домой не вернулась. Девушку все еще не нашли. Может быть, вы ее видели?
Александра Силко вышла из квартиры по адресу: проспект Янки Купалы, 88, примерно в 9 утра 31 августа, и до сих пор неизвестно, где она. Близкие знакомые семьи говорят, что девочка никогда раньше из дома не уходила.
Приметы Александры: рост 165 см, худенькая, глаза карие, волосы окрашены в ярко-желтый цвет. Есть шрамы на шее и на левом предплечье.
Была одета в черную майку с принтом, джинсовую рубашку с длинными рукавами темно-голубого цвета, голубые джинсы, черные кроссовки Nike, при себе был рюкзак черного цвета.
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В Гродно 31 августа пропала 15-летняя школьница. Она ушла в школу за учебниками и домой не вернулась. Девушку все еще не нашли.
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