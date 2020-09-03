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Жители Южного отстояли «народный сквер» на общественных обсуждениях застройки в районе 4-го форта

03.09.2020 13:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители домов на улице Жукова отстояли зеленую зону во время общественных обсуждений проекта застройки города в районе 4-го форта Южного микрорайона, пишет «Вечерний Брест».


Фото: Василий Пошелюк

С июля по август любой мог внести свои замечания по размещенному на сайте горисполкома градостроительному проекту. За это время властям поступило 14 неравнодушных отзывов.

А в конце августа состоялось заседание Брестского архитектурно-градостроительного совета. Кроме девяти членов совета, в заседании участвовали приглашенные специалисты, а также жильцы дома на улице Жукова, соседствующего с зоной застройки. «Южане» близко к сердцу приняли намеченные проектом преобразования.

Уж очень большим ущербом сложившейся в районе 4-го форта зеленой зоне грозило осуществление первоначального замысла проектировщиков. Как сказал участник заседания, заместитель директора ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт» Виктор Демянчик, по закону план детальной планировки местности должен включать и оценку ландшафтно-природной значимости намеченных преобразований. К сожалению, в этом случае этот заблаговременный анализ не проводился.

Тогда как, с учетом фактического отсутствия в Бресте старинных парков в их первозданном виде, в зоне 4-го форта представляют ценность сохранившиеся здесь посадки, сделанные местными жителями еще в 50-х годах прошлого века. По сути, территория является естественным народным сквером, в котором имеются вековые, самые старшие в городе экземпляры сосен. Здесь же — целая рощица пребывающих в хорошем состоянии довольно редких деревьев — робинии. Также в защищенном ландшафтом строении форта сохраняются колонии краснокнижной фауны — летучих мышей.

По оценке специалиста, большую экологическую ценность представляет именно цельный массив этой зеленой зоны, и нужно максимально щадить его от разрыва на куски в ходе предполагаемой застройки.

Посовещавшись, стороны пришли к компромиссу. По словам главного архитектора горисполкома Николая Власюка, ради большей сохранности зеленой зоны, решено переместить планируемый детский сад на 190 мест ближе к улице Сябровской, предусмотреть зеленый коридор с велополосой от улицы Сябровской к форту и уменьшить, либо вынести, парковочную зону между фортом и улицей Сябровской.

Всего же застройка в районе 4-го форта запроектирована на 5 тысяч жителей. Кроме жилых домов, здесь намечено строить как школу-сад, так и отдельно стоящий детский садик.

 
Теги: Брест
 
 
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Застройка в районе 4-го форта запроектирована на 5 тысяч жителей. Кроме жилых домов, здесь намечено строить как школу-сад, так и отдельно стоящий детский садик.
 
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