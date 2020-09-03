Членов Координационного совета, Дылевского и Ковалькову, снова судят. А должны были освободить

Источник материала: Tut.by

3 сентября заканчивается 10-дневный срок административного ареста Ольги Ковальковой, экс доверенного лица Светланы Тихановской, и председателя стачкома МТЗ Сергея Дылевского. Однако утром стало известно, что их будут вновь судить в суде Центрального района, хотя должны были отпустить после 11 часов.



Сергей Дылевский и Ольга Ковалькова в центре

Рассмотрение дел Ковальковой и Дылевского назначили на одно и то же время — 10.50. Ольге Ковальковой вменяют правонарушение по части 3 статьи 23.34 КоАП — нарушение порядка проведения мероприятия, совершенное повторно в течение года. Дело рассматривает судья Оковитая.

Сергея Дылевского собираются судить по части 1 статьи 23.34 — нарушение установленного порядка проведения митинга, демонстрации. Процесс ведет судья Шабуня.

Давать пояснения суду и Дылевский, и Ковалькова будут по видеосвязи: накануне их перевезли из Жодино в ЦИП на Окрестина.

Начало рассмотрения перенесли: адвокаты пока ознакомливаются с материалами дела.

Судебное заседание началось после 12 часов. Во время процесса становится понятно, что свой 31-й день рождения Сергей Дылевский встретил под арестом: он у него прошел 1 сентября. Дома его ждут двое детей — шести и почти трех лет.

Вину в совершении правонарушения — участие в акции протеста 23 августа — Сергей Дылевский не признал в полном объеме.

— Хотел бы ходатайствовать о переносе судебного заседания, поскольку сегодня закончился срок административного ареста, но я все еще нахожусь под стражей. Хотел бы участвовать в заседании суда лично.

Судья Шабуня на это ответила, что по данному делу Дылевский судом не задерживался, участие в заседании по скайпу не противоречит нормам закона, а если Дылевский сейчас находится под стражей, то он может обжаловать это в порядке, предусмотренном законом.

— Давайте действовать в рамках правового поля, — сказала судья и перешла к пояснениям Дылевского.

— Я практически не помню события 23 августа, поскольку последние дни находился в условиях, которые сложно назвать человеческими, — сказал Дылевский.

Из материалов суда, которые зачитала судья, становится понятно, что протокол на Дылевского составлен 2 сентября капитаном РУВД Центрального района Артемом Малевичем.

Из протокола следует, что 23 августа с 17.40 до 18.13 у дома 31 на проспекте Победителей Сергей Дылевский нарушил закон о массовых мероприятиях, «путем принятия активного участия в составе группы граждан в митинге, не санкционированном Мингорисполкомом», присутствовал среди участников митинга, стоял с ними в одном ряду.

Дылевский говорит, что в это время находился в совершенно другом месте.

— В это время я находился в районе ГУМа. Был один, пытался вызвать такси, но это было сложно: практически не работал интернет.

В материалах дела есть распечатка страницы c сайта Onliner.by, где была фотография, на которой запечатлен Дылевский.

— Фото яркое, цветное, достаточно хорошего качества, — говорит судья.

— Средства массовой информации работают с задержкой. Если новость опубликована в 17.40, это не значит, что фото было сделано ровно в это время.

— Трансляция велась онлайн! — уточняет судья Шабуня.

Дылевский не отрицает, что был в том месте, но совершенно в другое время.

— Участники митинга выкрикивали лозунги «Жыве Беларусь!», «Не забудем, не простим»? — уточнила судья.

— Да, слышал. Но я не участвовал в митинге. Я говорю, что находился в том месте.

— С какой целью?

— Прогулка по городу.

Адвокат Дарья Липкина обратила внимание, что в протоколе есть замечания Дылевского о том, что он не находился в указанном месте в обозначенное время, а также то, что он просил вызвать адвоката. Адвоката 2 сентября к нему не вызвали, что является нарушением права на защиту. В связи с этими «грубыми нарушениями» адвокат предложила отправить дело на доработку.

После этого Дылевский заявил ходатайство о вызове в суд свидетелей Колесникову, Власову, Латушко и Ковалькову (членов Координационного совета), поскольку они были свидетелями того, что Дылевский в митинге не участвовал. Судья на это парировала, что факт нахождения на митинге уже установлен судом.

Адвокат в ходатайстве о вызове свидетелей акцентировала внимание на том, что право на выражение своего мнения закреплено в Конституции.

— Нам нельзя запретить думать, говорить, хлопать, размахивать цветами на основании решения Мингорисполкома, если эти действия не угрожают национальной безопасности. В данном случае, согласно материалам дела, подобная угроза отсутствует.

Вопрос о необходимости явки свидетелей Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Марии Колесниковой, Максима Знака и Лилии Власовой судья решила отложить и перейти к изучению письменных материалов дела.

В рапорте сотрудника милиции, майора Шантыра отмечается, что «в ходе мониторинга сети Интернет установлено, что среди участников митинга под открытым небом присутствовал в том числе Дылевский, стоял в одном ряду с выступающими гражданами».

Скриншоты с белорусских и российских новостных сайтов приложены в качестве вещественных доказательств.

Ровно в 13.02 судья объявила перерыв. В это время Дылевский намерен написать заявление о его неправомерном удержании в ЦИП.