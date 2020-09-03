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Такого в истории современной Беларуси больше нет. Рассказываем о силовике-рекордсмене Валерии Вакульчике
03.09.2020 12:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Валерий Вакульчик в 2011 году стал первым председателем Следственного комитета, ведомства, которое только что образовалось. Руководил он им почти год и, назначая его на новую должность — председателя КГБ, — Лукашенко отметил, что Валерий Павлович «справедливый и честный человек».
Валерий Вакульчик — единственный человек, который возглавлял аж четыре силовых ведомства, таких примеров в истории современной Беларуси больше нет. В 2008 году стал начальником Оперативно-аналитического центра при президенте, через три года возглавил Следственный комитет, который только что образовался. В 2011 году новое назначение — председатель КГБ. Теперь вот — Совбез.
Вакульчик — персона хоть и известная, но на публике появлялся не часто, и никогда публично президент его не критиковал. Наоборот.
«Я уже как-то говорил по поводу работы КГБ и благодарил коллектив. Еще раз хочу подчеркнуть, что эффективная борьба с коррупцией видна. В КГБ этому придают большое значение. Молодцы ребята, которые работают в этом направлении», — говорил президент в мае 2018 года, принимая
Вакульчику 56 лет, родился в приграничной деревне Радостово Дрогичинского района. Его отец много лет руководил колхозом, мама была учителем белорусского языка и литературы, затем возглавила местную школу. Именно ее закончил будущий председатель КГБ. Здесь же встретил будущую жену Антонину — они учились в одном классе. Как рассказывала TUT.BY директор средней школы Ирина Сухаревич, Валерий Вакульчик не раз приезжал в родную школу как «обычный выпускник», общался с учителями.
— Эта деревня мне действительно дорога, здесь живут достаточно открытые и простые люди. Ежегодно ощущаю потребность сюда приезжать, когда чувствую, как накапливается усталость, или когда есть какие-то проблемы, — рассказывал в апреле 2018 года
Возглавляя 8 лет КГБ, Вакульчик не так уж часто появлялся перед журналистами. Например, в 2016 году он лично рассказывал представителям СМИ подробности задержания известного бизнесмена Юрия Чижа.
«Если кто-то попал в кадр с главой государства или играл с ним в хоккей, то никакого особого подхода нет. У них, скорее, особая ответственность. Они должны ее нести вдвойне и втройне.
При нем же КГБ расследовал громкое «дело медиков». О массовых задержаниях Вакульчик рассказал в июне 2018 года. Фигурантами стали 93 человека: 30 должностных лиц системы здравоохранения и 63 лица — собственники (учредители), руководители и работники коммерческих структур. Так свободы лишились известные врачи, например, ученый, академик, лауреат Госпремии
Кроме того при Вакульчике комитет расследовал «
Сейчас КГБ занимается уголовным делом в отношении Виктора Бабарико. Он 18 июня вместе с сыном Эдуардом
C сегодняшнего дня Валерий Вакульчик назначен государственным секретарем Совета безопасности.
«Вы должны четко понимать: мы — силовой инструмент»
Вакульчика в КГБ сменит Иван Тертель, который возглавлял Комитет госконтроля менее трех месяцев. Это он заявлял, что за деятельностью Виктора Бабарико «
«Ситуация в стране крайне тяжелая. Если мы не успокоимся, будет вторая Украина. Поэтому
Недолго занимал свой пост и Андрей Равков, государственным секретарем Совета безопасности Беларуси он стал 20 января этого года. До этого пять лет был министром обороны Беларуси. В июле перед выборами он заявлял, что cиловые структуры готовы предотвратить массовые беспорядки в Беларуси:
— Не надо распускать сопли и думать о том, что кто-то сказал, что армия будет против народа, армия будет стрелять против народа (я уж, товарищ президент, от души скажу). Но вы должны четко понимать:
Еще он говорил, что поиск
Недавно Андрей Равков
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Такого в истории современной Беларуси больше нет. Рассказываем о силовике-рекордсмене Валерии Вакульчике
Вакульчик - персона хоть и известная, но на публике появлялся не часто, и никогда публично президент его не критиковал. Наоборот.
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