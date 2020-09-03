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Такого в истории современной Беларуси больше нет. Рассказываем о силовике-рекордсмене Валерии Вакульчике

03.09.2020 12:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Валерий Вакульчик в 2011 году стал первым председателем Следственного комитета, ведомства, которое только что образовалось. Руководил он им почти год и, назначая его на новую должность — председателя КГБ, — Лукашенко отметил, что Валерий Павлович «справедливый и честный человек».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Валерий Вакульчик — единственный человек, который возглавлял аж четыре силовых ведомства, таких примеров в истории современной Беларуси больше нет. В 2008 году стал начальником Оперативно-аналитического центра при президенте, через три года возглавил Следственный комитет, который только что образовался. В 2011 году новое назначение — председатель КГБ. Теперь вот — Совбез.

Вакульчик — персона хоть и известная, но на публике появлялся не часто, и никогда публично президент его не критиковал. Наоборот.

«Я уже как-то говорил по поводу работы КГБ и благодарил коллектив. Еще раз хочу подчеркнуть, что эффективная борьба с коррупцией видна. В КГБ этому придают большое значение. Молодцы ребята, которые работают в этом направлении», — говорил президент в мае 2018 года, принимая с докладом Валерия Вакульчика.

Вакульчику 56 лет, родился в приграничной деревне Радостово Дрогичинского района. Его отец много лет руководил колхозом, мама была учителем белорусского языка и литературы, затем возглавила местную школу. Именно ее закончил будущий председатель КГБ. Здесь же встретил будущую жену Антонину — они учились в одном классе. Как рассказывала TUT.BY директор средней школы Ирина Сухаревич, Валерий Вакульчик не раз приезжал в родную школу как «обычный выпускник», общался с учителями.

— Эта деревня мне действительно дорога, здесь живут достаточно открытые и простые люди. Ежегодно ощущаю потребность сюда приезжать, когда чувствую, как накапливается усталость, или когда есть какие-то проблемы, — рассказывал в апреле 2018 года во время субботника в родной деревне Валерий Вакульчик. — Хочется просто увидеть эту землю и почувствовать свой край. Он дает настоящий прилив сил. Как правило, приезжаю сюда дважды в год — весной и осенью.

Возглавляя 8 лет КГБ, Вакульчик не так уж часто появлялся перед журналистами. Например, в 2016 году он лично рассказывал представителям СМИ подробности задержания известного бизнесмена Юрия Чижа.

«Если кто-то попал в кадр с главой государства или играл с ним в хоккей, то никакого особого подхода нет. У них, скорее, особая ответственность. Они должны ее нести вдвойне и втройне. Надо быть кристально чистым перед законом», — заявлял тогда Вакульчик.

При нем же КГБ расследовал громкое «дело медиков». О массовых задержаниях Вакульчик рассказал в июне 2018 года. Фигурантами стали 93 человека: 30 должностных лиц системы здравоохранения и 63 лица — собственники (учредители), руководители и работники коммерческих структур. Так свободы лишились известные врачи, например, ученый, академик, лауреат Госпремии Александр Белецкий, лучший эндоскопист страны Андрей Савченко.

Кроме того при Вакульчике комитет расследовал «дело Втюрина», бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина. На скамье подсудимых было 16 человек, у взяткополучателей изъято более 1,65 млн долларов, 62 тысячи евро, более 1 килограмма золота. Верховный суд приговорил Втюрина к 12 годам лишения свободы, остальные фигуранты также получили сроки.

Сейчас КГБ занимается уголовным делом в отношении Виктора Бабарико. Он 18 июня вместе с сыном Эдуардом был задержан, когда вез сдавать очередную партию подписей в поддержку выдвижения кандидата. Ему вменяются три статьи: ч. 3 ст. 430 (Получение взятки), ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов) и ч. 2 ст. 235 (Легализация средств, полученных преступным путем).

C сегодняшнего дня Валерий Вакульчик назначен государственным секретарем Совета безопасности.

«Вы должны четко понимать: мы — силовой инструмент»

Вакульчика в КГБ сменит Иван Тертель, который возглавлял Комитет госконтроля менее трех месяцев. Это он заявлял, что за деятельностью Виктора Бабарико «стоят кукловоды в „Газпроме“, а может быть, и выше». А не так давно, 17 августа, он приезжал в Новополоцк, чтобы встретиться c работниками «Нафтана».

«Ситуация в стране крайне тяжелая. Если мы не успокоимся, будет вторая Украина. Поэтому вам выбирать», — говорил Иван Тертель под крики «Позор!» и «Уходи!».

Недолго занимал свой пост и Андрей Равков, государственным секретарем Совета безопасности Беларуси он стал 20 января этого года. До этого пять лет был министром обороны Беларуси. В июле перед выборами он заявлял, что cиловые структуры готовы предотвратить массовые беспорядки в Беларуси:

— Не надо распускать сопли и думать о том, что кто-то сказал, что армия будет против народа, армия будет стрелять против народа (я уж, товарищ президент, от души скажу). Но вы должны четко понимать: мы — силовой инструмент. Не только вооруженные силы, но и милиция, и ОМОН, и органы внутренних дел, и внутренние войска, и пограничники, и другие силовые структуры. И наша задача — не допустить гибели государства. Не допустить кровопролития в народе. Не допустить. Если мы это допустим, значит — мы проиграли бой.

Еще он говорил, что поиск 170 боевиков продолжается. А про задержанных на тот момент боевиков иностранной частной военной компании Вагнера, которых уже передали России и про которых больше никто не вспоминает — что якобы «приехали делать революцию».

Недавно Андрей Равков высказался на своей официальной странице в Facebook по поводу протестующих после президентских выборов: «Вы почему там [за границей] не живете, освободив здесь каждый свое рабочее место, места ваших детей в садике, уменьшив нагрузку на учителей в школе, конкурс в вуз и очередь к врачу?»

 
 
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Вакульчик - персона хоть и известная, но на публике появлялся не часто, и никогда публично президент его не критиковал. Наоборот.
 
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