Такого в истории современной Беларуси больше нет. Рассказываем о силовике-рекордсмене Валерии Вакульчике

Источник материала: Tut.by

Валерий Вакульчик в 2011 году стал первым председателем Следственного комитета, ведомства, которое только что образовалось. Руководил он им почти год и, назначая его на новую должность — председателя КГБ, — Лукашенко отметил, что Валерий Павлович «справедливый и честный человек».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Валерий Вакульчик — единственный человек, который возглавлял аж четыре силовых ведомства, таких примеров в истории современной Беларуси больше нет. В 2008 году стал начальником Оперативно-аналитического центра при президенте, через три года возглавил Следственный комитет, который только что образовался. В 2011 году новое назначение — председатель КГБ. Теперь вот — Совбез.

Вакульчик — персона хоть и известная, но на публике появлялся не часто, и никогда публично президент его не критиковал. Наоборот.

«Я уже как-то говорил по поводу работы КГБ и благодарил коллектив. Еще раз хочу подчеркнуть, что эффективная борьба с коррупцией видна. В КГБ этому придают большое значение. Молодцы ребята, которые работают в этом направлении», — говорил президент в мае 2018 года, принимая с докладом Валерия Вакульчика.

Вакульчику 56 лет, родился в приграничной деревне Радостово Дрогичинского района. Его отец много лет руководил колхозом, мама была учителем белорусского языка и литературы, затем возглавила местную школу. Именно ее закончил будущий председатель КГБ. Здесь же встретил будущую жену Антонину — они учились в одном классе. Как рассказывала TUT.BY директор средней школы Ирина Сухаревич, Валерий Вакульчик не раз приезжал в родную школу как «обычный выпускник», общался с учителями.

— Эта деревня мне действительно дорога, здесь живут достаточно открытые и простые люди. Ежегодно ощущаю потребность сюда приезжать, когда чувствую, как накапливается усталость, или когда есть какие-то проблемы, — рассказывал в апреле 2018 года во время субботника в родной деревне Валерий Вакульчик. — Хочется просто увидеть эту землю и почувствовать свой край. Он дает настоящий прилив сил. Как правило, приезжаю сюда дважды в год — весной и осенью.

Возглавляя 8 лет КГБ, Вакульчик не так уж часто появлялся перед журналистами. Например, в 2016 году он лично рассказывал представителям СМИ подробности задержания известного бизнесмена Юрия Чижа.

«Если кто-то попал в кадр с главой государства или играл с ним в хоккей, то никакого особого подхода нет. У них, скорее, особая ответственность. Они должны ее нести вдвойне и втройне. Надо быть кристально чистым перед законом», — заявлял тогда Вакульчик.

При нем же КГБ расследовал громкое «дело медиков». О массовых задержаниях Вакульчик рассказал в июне 2018 года. Фигурантами стали 93 человека: 30 должностных лиц системы здравоохранения и 63 лица — собственники (учредители), руководители и работники коммерческих структур. Так свободы лишились известные врачи, например, ученый, академик, лауреат Госпремии Александр Белецкий , лучший эндоскопист страны Андрей Савченко.

Кроме того при Вакульчике комитет расследовал « дело Втюрина », бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина. На скамье подсудимых было 16 человек, у взяткополучателей изъято более 1,65 млн долларов, 62 тысячи евро, более 1 килограмма золота. Верховный суд приговорил Втюрина к 12 годам лишения свободы, остальные фигуранты также получили сроки.

Сейчас КГБ занимается уголовным делом в отношении Виктора Бабарико. Он 18 июня вместе с сыном Эдуардом был задержан , когда вез сдавать очередную партию подписей в поддержку выдвижения кандидата. Ему вменяются три статьи: ч. 3 ст. 430 (Получение взятки), ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов) и ч. 2 ст. 235 (Легализация средств, полученных преступным путем).

C сегодняшнего дня Валерий Вакульчик назначен государственным секретарем Совета безопасности.

«Вы должны четко понимать: мы — силовой инструмент»

Вакульчика в КГБ сменит Иван Тертель, который возглавлял Комитет госконтроля менее трех месяцев. Это он заявлял, что за деятельностью Виктора Бабарико « стоят кукловоды в „Газпроме“, а может быть, и выше». А не так давно, 17 августа, он приезжал в Новополоцк, чтобы встретиться c работниками «Нафтана».

«Ситуация в стране крайне тяжелая. Если мы не успокоимся, будет вторая Украина. Поэтому вам выбирать », — говорил Иван Тертель под крики «Позор!» и «Уходи!».

Недолго занимал свой пост и Андрей Равков, государственным секретарем Совета безопасности Беларуси он стал 20 января этого года. До этого пять лет был министром обороны Беларуси. В июле перед выборами он заявлял, что cиловые структуры готовы предотвратить массовые беспорядки в Беларуси:

— Не надо распускать сопли и думать о том, что кто-то сказал, что армия будет против народа, армия будет стрелять против народа (я уж, товарищ президент, от души скажу). Но вы должны четко понимать: мы — силовой инструмент . Не только вооруженные силы, но и милиция, и ОМОН, и органы внутренних дел, и внутренние войска, и пограничники, и другие силовые структуры. И наша задача — не допустить гибели государства. Не допустить кровопролития в народе. Не допустить. Если мы это допустим, значит — мы проиграли бой.

Еще он говорил, что поиск 170 боевиков продолжается. А про задержанных на тот момент боевиков иностранной частной военной компании Вагнера, которых уже передали России и про которых больше никто не вспоминает — что якобы «приехали делать революцию».

Недавно Андрей Равков высказался на своей официальной странице в Facebook по поводу протестующих после президентских выборов: «Вы почему там [за границей] не живете, освободив здесь каждый свое рабочее место, места ваших детей в садике, уменьшив нагрузку на учителей в школе, конкурс в вуз и очередь к врачу?»