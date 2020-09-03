В БНТУ заметили «людей в черном». Спросили у вуза, кто это

Источник материала: Tut.by

Вчера в группе ВКонтакте «Мая краіна Беларусь» появились фото «людей в черном», которых заметили в БНТУ. Чтобы узнать о том, кто это и почему они находятся в университете, TUT.BY обратился к первому проректору Белорусского национального технического университета Георгию Вершине.



Фото: ВК «Мая краіна Беларусь»

Фото, на которых изображены «люди в черном», появились в группе «Мая краіна Беларусь» в четверг. По словам одной из студенток, эти снимки были сделаны вчера, 2 сентября.

— Первого сентября во время сбора подписей под петицией ректору задержали одну из студенток нашего вуза. На завтра мы с группой ребят пошли в ректорат, чтобы получить хоть какие-то объяснения. Двое наших студентов встречались с Георгием Вершиной. Мы в это время стояли недалеко от кабинета. Сотрудники в черном грубо попросили нас разойтись. Мы отошли в холл. Здесь с нами грубо общались уже работники службы безопасности вуза. А люди в черном просто стояли.

Девушка рассказывает, что они попросили «людей в черном» представиться. Мужчины ответили, что не могут раскрывать свои данные, чтобы в последующем оставаться незамеченными среди преступников. Всего, продолжает собеседница, в тот день она видела четырех незнакомцев. Одного из них, вспоминает студентка, она встречала среди сотрудников в штатском, которые работали в политехе 1 сентября. Как долго они пробыли в вузе, собеседница не знает.



Фото: ВК «Мая краіна Беларусь»

Как объяснил TUT.BY Георгий Вершина, сотрудники правоохранительных органов находились в вузе только 1 сентября — «для обеспечения порядка и безопасности во время линейки первокурсников». Были здесь, пояснил собеседник, и представители других служб, которых задействуют на массовых мероприятиях. Например, дежурили медики «скорой».

— [1 сентября] мы проводили массовое мероприятие с общей численностью более трех тысяч человек, большинство из которых наши студенты-первокурсники. Их безопасность для меня святое, — говорит Георгий Вершина. — Все остальное, что пишут в соцсетях, например, что ко мне в кабинет во время разговора со студентами пытался ворваться ОМОН, что я их не пустил, — это чистой воды вранье.

— А в прошлые годы милиция тоже была на линейке?

— Конечно, это же массовое мероприятие, более трех тысяч человек. Мы все живые люди, малейшее неосторожное движение, например, пропал свет, темнота — и все, пошла паника.

— Приглашали ли милицию в вуз 2 сентября или сегодня?

— Ни 2 сентября, ни сегодня (3 сентября. — Прим. TUT.BY) БНТУ их не приглашал и не намерен приглашать, — отметил собеседник.