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Помните дом с БЧБ в Дружбе? Жители снимают растяжки из-за предписания МЧС (говорят, повесят другие)
03.09.2020 15:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Еще одна история с флагами разворачивается прямо сейчас в минском микрорайоне Дружба. Там МЧС требует снять белые и красные полотна с фасада домов, сообщил TUT.BY председатель одного из товариществ собственников.
На доме на улице Чюрлениса, 24 висят ткани в цвет национального бело-красно-белого флага. Утром в четверг в местное товарищество собственников пришли инспекторы Московского РОЧС, председателю вручили предписание.
— Ткани попросили убрать, отчитаться о выполнении предписания не позднее 3 сентября, — рассказал председатель товарищества собственников Александр.
Натянутые синтетические ткани закрывают переходы через наружную воздушную зону, которые ведут в незадымляемую лестничную клетку, сказано в предписании МЧС. Это нарушение требований пожарной безопасности.
Председатель товарищества собственников сообщил, что ткани люди решили снять.
— Жители сказали — хорошо, сделаем маленькие и повесим в другом месте.
Александр добавил, что вчера к дому приезжала милиция, но по красно-белым полотнам на доме правоохранители вопросов не задавали.
В Минске сейчас много новостей о бело-красно-белых флагах, которые у жителей требуют снять под разными предлогами. Сегодня к дому на Сморговском тракте, 1
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Еще одна история с флагами разворачивается прямо сейчас в минском микрорайоне Дружба. Там МЧС требует снять белые и красные полотна с фасада домов, сообщил TUT.BY...
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