Помните дом с БЧБ в Дружбе? Жители снимают растяжки из-за предписания МЧС (говорят, повесят другие)

Источник материала: Tut.by

Еще одна история с флагами разворачивается прямо сейчас в минском микрорайоне Дружба. Там МЧС требует снять белые и красные полотна с фасада домов, сообщил TUT.BY председатель одного из товариществ собственников.



Дом на Чюрлениса, 24

На доме на улице Чюрлениса, 24 висят ткани в цвет национального бело-красно-белого флага. Утром в четверг в местное товарищество собственников пришли инспекторы Московского РОЧС, председателю вручили предписание.

— Ткани попросили убрать, отчитаться о выполнении предписания не позднее 3 сентября, — рассказал председатель товарищества собственников Александр.





Натянутые синтетические ткани закрывают переходы через наружную воздушную зону, которые ведут в незадымляемую лестничную клетку, сказано в предписании МЧС. Это нарушение требований пожарной безопасности.



Так выглядит предписание от МЧС. Фото: читатель TUT.BY

Председатель товарищества собственников сообщил, что ткани люди решили снять.

— Жители сказали — хорошо, сделаем маленькие и повесим в другом месте.

Александр добавил, что вчера к дому приезжала милиция, но по красно-белым полотнам на доме правоохранители вопросов не задавали.

В Минске сейчас много новостей о бело-красно-белых флагах, которые у жителей требуют снять под разными предлогами. Сегодня к дому на Сморговском тракте, 1 приезжали силовики — снимали белые и красные ленты, которые недавно повесили местные жители на ограждении у детской площадки. Закрасили и мурал с «диджеями перемен», но жильцы окрестных домов его отмыли, и такое происходит не первый раз.