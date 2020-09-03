В Браславе за флаг будут судить 72-летнюю учительницу музыки

Источник материала: Tut.by

В Браславе будут судить 72-летнюю Галину Хаменок. Накануне выборов на окне ее частного дома висел бело-красно-белый флаг. 9 августа на пенсионерку составили протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Сегодня, 3 сентября, должен был состояться суд, но дело отправили на доработку в милицию. Об этом TUT.BY рассказал сын женщины Виктор Хаменок.



Галина Хаменок. Фото: личный архив

Галина Хаменок живет на улице Садовой в Браславе. Здесь, на окне ее частного дома, накануне выборов, 8 августа, и появился бело-красно-белый флаг.

— Улица Садовая почти непроходная, малолюдная, — рассказывает сын женщины Виктор Хаменок. — Мы приехали в Браслав на выходные, ставили возле дома беседку, топили баню. И повесили на окно флаг. Кто-то увидел его и сделал пост в интернете. Не прошло и часа после появления этой публикации, как приехал капитан милиции. Попросил снять флаг. На вопрос «почему» не смог ответить ничего внятного — и уехал. Вечером прибыл замначальника Браславского РОВД. Тоже никак не мог нам объяснить, что же мы нарушили. Но в итоге мы с ним договорились, что в полночь, с 8 на 9 августа, снимем флаг.

Хозяева дома выполнили обещание: 8 августа в 23.30 они сняли флаг.

— То есть 9 августа, в основной день голосования на выборах, флага на окне уже не было, — уточняет Виктор.

Однако утром в дом пришли милиционеры и составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Суд был назначен на 3 сентября. Но накануне жительнице Браслава сообщили, что административный процесс в этот день не состоится: дело отправили на доработку в РОВД.

— Мама — довольно известный в Браславе человек, — рассказывает сын. — Она принимает активное участие в культурной жизни города и района, более 20 лет преподавала в местной музыкальной школе, работала в Доме культуры, организовала много концертов.

Семья не понимает, почему пожилую женщину привлекают к административной ответственности.

— Бело-красно-белый флаг в 1991—1995 годах был государственным в Беларуси, он не является запрещенной символикой. Лукашенко говорил, что выборы должны пройти как праздник. Вот мы и создали себе праздничное настроение — повесили флаг, — говорит Виктор Хаменок.