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Избитого 12 августа подростка, который был в коме, решили допросить по уголовному делу о массовых беспорядках
03.09.2020 15:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
16-летнего Тимура М., которого привезли в 3-ю детскую больницу Минска из Партизанского РУВД 13 августа, а 12 августа задержали в районе Каменной Горки, доставили в УСК по Минску. Как рассказал его адвокат Станислав Абразей со ссылкой на слова молодого человека старшей сестры Тимура, подростка задержали сегодня утром и отвезли на допрос в рамках ст. 293 УК (Массовые беспорядки).
Больше никаких обстоятельств дела Станислав Абразей на данный момент не знает, он срочно выехал в Минск к своему подзащитному. Он отметил, что молодой человек старшей сестры Тимура рассказал, что подростка вместе с сестрой сегодня доставили в УСК по Минску, его планируют допрашивать в рамках ст. 293 УК (Массовые беспорядки).
Напомним, Тимур М.
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Избитого 12 августа подростка, который был в коме, решили допросить по уголовному делу о массовых беспорядках
16-летнего Тимура М., которого привезли в 3-ю детскую больницу Минска из Партизанского РУВД 13 августа, а 12 августа задержали в районе Каменной Горки, доставили в УСК...
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