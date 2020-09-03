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Теперь вызывают в милицию зятя. Член Координационного совета из Гомеля считает, что на нее давят через близких

03.09.2020 15:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Член Гомельской Координационной Рады Светлана Король рассказала, что теперь в милицию на беседу вызывают ее зятя.

—  Зятя вызывают в РОВД для дачи каких-то показаний. Каких — не говорят. Он, конечно, как и многие, имеет свою гражданскую позицию и однажды приехал под «Гомсельмаш», когда там был митинг в поддержку завода. Там у него состоялся эмоциональный диалог со знаменитым гомельским военным комиссаром, который был в числе работников завода — рассказывает Светлана.

Она считает, что таким образом через близких оказывается давление на нее как на члена Рады.

Напомним, недавно сотрудники милиции приехали в деревню Рудня Маримонова, где активистка проживает с мужем, и попросили проехать с ними. В РОВД на нее составили протокол по 23.34 КоАП — за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Суд признал женщину виновной в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий и дал штраф в размере 540 рублей.

Через пару дней в Гомеле задержали другого члена Координационной Рады Василия Полякова. Он пришел в суд, чтобы узнать о судьбе задержанных на мирной акции протеста 30 августа и прямо у здания его попросили пройти в машину. Суд дал Полякову 10 суток ареста.

 
Теги: Гомель
 
 
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Напомним, недавно сотрудники милиции приехали в деревню Рудня Маримонова, где активистка проживает с мужем, и попросили проехать с ними. В РОВД на нее составили...
 
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