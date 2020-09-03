|
Теперь вызывают в милицию зятя. Член Координационного совета из Гомеля считает, что на нее давят через близких
03.09.2020 15:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Член Гомельской Координационной Рады Светлана Король рассказала, что теперь в милицию на беседу вызывают ее зятя.
— Зятя вызывают в РОВД для дачи каких-то показаний. Каких — не говорят. Он, конечно, как и многие, имеет свою гражданскую позицию и однажды приехал под «Гомсельмаш», когда там был митинг в поддержку завода. Там у него состоялся эмоциональный диалог со
Она считает, что таким образом через близких оказывается давление на нее как на члена Рады.
Через пару дней в Гомеле
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь вызывают в милицию зятя. Член Координационного совета из Гомеля считает, что на нее давят через близких
Напомним, недавно сотрудники милиции приехали в деревню Рудня Маримонова, где активистка проживает с мужем, и попросили проехать с ними. В РОВД на нее составили...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)