Источник материала: БелаПАН

Минск, 3 сентября. Шоумен, музыкант и телеведущий Денис Дудинский получил 10 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии, сообщает правозащитный сайт "Весна ".

Решение вынес суд Первомайского района Минска, рассмотрев 3 сентября дело Дудинского по ч. 1 ст. 23.34 КоАП.

Телеведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно были задержаны накануне вечером в Минске. Это подтвердила жена Дудинского Екатерина Раецкая на своей странице в "Фейсбуке".

"Топ-2 лучших шоуменов Беларуси определен! Помолитесь за обоих, просто чтобы они почувствовали с утра нашу любовь и поддержку, — написала супруга Дудинского. — Мой питомец с товарищем провел ночь на передержке на Окрестина, мы с Надей Кохно с 9.00 утра и весь день планируем ждать у суда Центрального района (предварительная информация!) вестей о заседании, чтобы следить за новостями. Думаю, увидимся там с неравнодушными коллегами ребят, а также нашими друзьями".

Накануне фестиваля "Славянский базар в Витебске" этим летом ведущие конкурса молодых исполнителей Денис Дудинский и Екатерина Раецкая были отстранены от работы на фестивале из-за высказываний Дудинского в социальных сетях, в частности о задержаниях возле магазина национальной символики Symbal.by в Минске.

Дмитрий Кохно был ведущим программы на телеканале ОНТ. В июне он также раскритиковал задержания людей, ожидавших своей очереди в Symbal.by. После этого его отстранили от эфира.

В августе Кохно обратился с открытым письмом к коллегам, которые работают на белорусском государственном телевидении. "Если ты еще работаешь на ТВ в Беларуси и если ты, как и каждый из нас, уже несколько месяцев не можешь нормально жить и спать по ночам. Если тебя мучает совесть и если ты не знаешь, как поступить? Знай, я тебя понимаю! Знай, люди в стране скажут тебе спасибо! Я и все мы ждем тебя. Здесь хорошо. Здесь лучше. Здесь честно! Здесь никто не заставит тебя лгать. Если ты редактор или видеоинженер, если ты оператор или ведущий — не бойся", — написал телеведущий.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Телеведущий Денис Дудинский получил 10 суток ареста Минск, 3 сентября. Шоумен, музыкант и телеведущий Денис Дудинский получил 10 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии, сообщает...

Ирина Турчина, БелаПАН.