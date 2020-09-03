Телеведущему Денису Дудинскому дали 10 суток ареста. Адвокату о начале процесса не сказали

Источник материала: Tut.by

3 сентября в суде Первомайского района рассмотрели административное дело в отношении телеведущего и шоумена Дениса Дудинского. Его задержали вчера, причина родным не была известна. Как сообщили TUT.BY независимые наблюдатели, суд постановил отправить его в изолятор на 10 суток за участие в несанкционированном мероприятии.



Денис Дудинский с супругой на акции возле Белтелерадиокомпании, где он проработал много лет Фото: instagram.com/dudinski_denis

Сегодня родные и адвокат Дениса целый день дежурили в суде Центрального района. Ожидалось, что дело будет рассмотрено здесь. Однако ближе к 15 часам поступила информация, что дело будут рассматривать в суде Первомайского района. После 15 часов на стенде с расписанием появилась фамилия Дудинского, процесс по его делу начался в 14.40. Независимые наблюдатели, которые дежурили в суде, смогли лишь узнать, что ему дали 10 суток ареста за участие в в несанкционированном мероприятии (ч.1 ст. 23.34 КоАП).

Что за мероприятие ему вменялось в вину, в какой день и какое время, кто дал против него свидетельства, остается неизвестным. Адвокат на процессе не присутствовал. Напомним, что право на защиту гарантировано Конституцией. Денис Дудинский находится в ИВС на Окрестина.

По данным наблюдателей, дело телеведущего Дмитрия Кохно, также задержанного 2 сентября, будет рассмотрено в суде Первомайского района.