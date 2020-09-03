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В Минске следователь подала рапорт на увольнение - «в связи с активной гражданской позицией»
03.09.2020 17:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Старший следователь Фрунзенского районного отдела Следственного комитета Ольга Варченя подала рапорт на увольнение «в связи с активной гражданской позицией». Об этом Ольга сообщила на своей странице в соцсетях.
— Сколько людей, столько мнений. Кто-то сказал, что зря; кто-то — горжусь; а кто-то — струсила, — написала Ольга Варченя под фото с рапортом на увольнение и служебным удостоверением. — Самое важное: я знаю, что для себя сделала правильный и осознанный выбор! Спасибо всем, кто поддержал.
Более подробные комментарии об увольнении Ольга не дает. Известно, что контракт с ней был заключен в 2019 году — на пять лет. В связи с уходом со службы ей, как и другим правоохранителям, придется выплатить так называемые подъемные, которые получают силовики при заключении контракта. Сумма эта не пересматривается в зависимости от отработанного по контракту сроку и подлежит возврату в полном объеме.
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«Я знаю, что для себя сделала правильный и осознанный выбор!» - говорит бывшая следователь.
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