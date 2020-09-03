В Минске следователь подала рапорт на увольнение - «в связи с активной гражданской позицией»

Источник материала: Tut.by

Старший следователь Фрунзенского районного отдела Следственного комитета Ольга Варченя подала рапорт на увольнение «в связи с активной гражданской позицией». Об этом Ольга сообщила на своей странице в соцсетях.



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

— Сколько людей, столько мнений. Кто-то сказал, что зря; кто-то — горжусь; а кто-то — струсила, — написала Ольга Варченя под фото с рапортом на увольнение и служебным удостоверением. — Самое важное: я знаю, что для себя сделала правильный и осознанный выбор! Спасибо всем, кто поддержал.



Фото: личная страница Ольги Варчени в соцсетях

Более подробные комментарии об увольнении Ольга не дает. Известно, что контракт с ней был заключен в 2019 году — на пять лет. В связи с уходом со службы ей, как и другим правоохранителям, придется выплатить так называемые подъемные, которые получают силовики при заключении контракта. Сумма эта не пересматривается в зависимости от отработанного по контракту сроку и подлежит возврату в полном объеме.

Ранее мы писали , что два следователя Первомайского РОСК подали рапорты на увольнение, еще один случай был в Полоцке. Свое решение они объясняли тем, что не могут продолжать службу в связи с несогласием позиции ведомства по общественно-политической ситуации в стране, в частности по действию силовиков, которые разгоняли и избивали демонстрантов. В СК поступило более 600 заявлений от потерпевших граждан, однако пока нет информации ни об одном возбужденном деле против силовиков. Председатель Следственного комитета никак не комментировал эту ситуацию.