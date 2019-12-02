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Александр Глеб: «Такое отношение, честно говоря, надоело. В этой сборной не хочу играть больше»
03.12.2019 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Ислочи»
«Сейчас я не хочу за сборную играть. Никогда не отказывался. Даже, когда ко мне отношение было не самое лучшее, всегда приезжал с удовольствием. Ради страны, ради сборной. Такое отношение, честно говоря, надоело. В этой сборной не хочу играть больше.
Был ли матч 30-го тура последним для меня? Ну да. Я объявил, решил. В белорусском чемпионате точно закончил. Уже чувствую, что действительно хватит.
Реализовал себя процентов на 65-70. Много ошибок наделал. Гораздо лучше могло все сложиться. Как получилось, так получилось», – сказал Глеб.
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Полузащитник «Ислочи» Александр Глеб заявил, что не хочет больше играть за сборную.
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