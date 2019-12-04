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«Черная пятница»: Corriere dello Sport анонсировала матч «Интер» – «Рома» обложкой с Лукаку и Смоллингом
05.12.2019 16:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Итальянское издание Corriere dello Sport анонсировало матч 14-го тура Серии А между
На обложке изображены форвард «Интера»
«Интер» идет на 1-м месте в таблице чемпионата Италии с 37 очками, «Рома» – 5-я с 28 очками.
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«Черная пятница»: Corriere dello Sport анонсировала матч «Интер» – «Рома» обложкой с Лукаку и Смоллингом
Итальянское издание Corriere dello Sport анонсировало матч 14-го тура Серии А между «Интером» и «Ромой».
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