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«Черная пятница»: Corriere dello Sport анонсировала матч «Интер» – «Рома» обложкой с Лукаку и Смоллингом

05.12.2019 16:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Итальянское издание Corriere dello Sport анонсировало матч 14-го тура Серии А между «Интером» и «Ромой».

На обложке изображены форвард «Интера» Ромелу Лукаку и защитник «Ромы» Крис Смоллинг с заголовком Black Friday («Черная пятница»).

«Интер» идет на 1-м месте в таблице чемпионата Италии с 37 очками, «Рома» – 5-я с 28 очками.

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Итальянское издание Corriere dello Sport анонсировало матч 14-го тура Серии А между «Интером» и «Ромой».
 
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