Энди Руис: «Проиграл Джошуа, потому что набрал слишком много веса»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший чемпион мира в тяжелом весе пояснил поражение в матче-реванше против нового чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа избыточным весом.

«Я не был подготовлен должным образом, я набрал слишком много веса.

Но никаких оправданий. Я буду в лучшей форме и буду готовиться к третьему бою», – сказал Руис.

Накануне Джошуа взял реванш у Руиса, победив единогласным решением судей.

Энтони Джошуа: «Советы Кличко помогли мне победить Руиса»