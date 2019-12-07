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Энди Руис: «Проиграл Джошуа, потому что набрал слишком много веса»
08.12.2019 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший чемпион мира в тяжелом весе
«Я не был подготовлен должным образом, я набрал слишком много веса.
Но никаких оправданий. Я буду в лучшей форме и буду готовиться к третьему бою», – сказал Руис.
Накануне Джошуа взял реванш у Руиса, победив единогласным решением судей.
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Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энди Руис пояснил поражение в матче-реванше против нового чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа избыточным весом.
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