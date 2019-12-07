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Сульшер о 2:1 с «Ман Сити»: «МЮ» должен был выигрывать с разницей в 3-4 гола»
08.12.2019 08:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«Мы запомним этот матч. Мы смотрелись очень опасно, когда получали мяч и шли вперед против, возможно, лучшей команды мира.
«Манчестер Сити» – невероятная команда, и добиться такого результата, как мы, создать столько моментов...
Мы должны были выигрывать с разницей в 3-4 мяча, но вратарь сыграл хорошо.
У них сложно забрать мяч. Они могут «раскатывать» соперников, но мы смотрелись опасно каждый раз, когда шли вперед, благодаря нашей скорости и угрозе, исходящей от наших игроков.
Неважно, где ты отбираешь мяч, важно правильно им распорядиться», – сказал Сульшер.
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча 16-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:1).
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