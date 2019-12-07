|
Минское «Динамо» получило штраф за задержку игры. Команда поздно вышла на третий период
08.12.2019 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское «Динамо» сегодня сыграло с ЦСКА (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В начале третьего периода клуб тренера Крэйга Вудкрофта получил 2-минутный командный штраф за задержку игры.
Игроки «Динамо» слишком поздно вышли из раздевалки и опоздали на начало периода.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» сегодня сыграло с ЦСКА (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)