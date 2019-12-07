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Минское «Динамо» получило штраф за задержку игры. Команда поздно вышла на третий период

08.12.2019 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» сегодня сыграло с ЦСКА (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В начале третьего периода клуб тренера Крэйга Вудкрофта получил 2-минутный командный штраф за задержку игры.

Игроки «Динамо» слишком поздно вышли из раздевалки и опоздали на начало периода.

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Минское «Динамо» сегодня сыграло с ЦСКА (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
 
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