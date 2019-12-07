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Калитвинцев в ближайшее время возглавит брестское «Динамо» («UA-Футбол»)
08.12.2019 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Украинский тренер Юрий Калитвинцев может вернуться к тренерской работе и возглавить брестское «Динамо». Об этом сообщает
О назначении бывшего тренера сборной Украины может быть объявлено в ближайшее время.
Напомним, что «динамовцы» в нынешнем сезоне стали чемпионами Беларуси и прервали гегемонию БАТЭ, которая длилась 13 лет.
К чемпионству «Динамо» привел Марцел Личка, который был не против остаться в Беларуси, однако, по последним данным, клуб не будет продлевать сотрудничество с чешским специалистом.
Последним местом работы 51-летнего Юрия Калитвинцева было московское «Динамо» еще в 2017 году. До этого он также работал с нижегородской «Волгой», национальной сборной Украины, украинской сборной U19 (с которой выиграл Евро-2009) и «Закарпатьем».
Как отмечает ресурс, год назад в Бресте уже рассматривали кандидатуру Калитвинцева, однако тогда он отказался.
Напомним, ранее
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Украинский тренер Юрий Калитвинцев может вернуться к тренерской работе и возглавить брестское «Динамо».
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