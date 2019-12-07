ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Калитвинцев в ближайшее время возглавит брестское «Динамо» («UA-Футбол»)

08.12.2019 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Украинский тренер Юрий Калитвинцев может вернуться к тренерской работе и возглавить брестское «Динамо». Об этом сообщает «UA-Футбол».

О назначении бывшего тренера сборной Украины может быть объявлено в ближайшее время.

Напомним, что «динамовцы» в нынешнем сезоне стали чемпионами Беларуси и прервали гегемонию БАТЭ, которая длилась 13 лет.

К чемпионству «Динамо» привел Марцел Личка, который был не против остаться в Беларуси, однако, по последним данным, клуб не будет продлевать сотрудничество с чешским специалистом.

Последним местом работы 51-летнего Юрия Калитвинцева было московское «Динамо» еще в 2017 году. До этого он также работал с нижегородской «Волгой», национальной сборной Украины, украинской сборной U19 (с которой выиграл Евро-2009) и «Закарпатьем».

Как отмечает ресурс, год назад в Бресте уже рассматривали кандидатуру Калитвинцева, однако тогда он отказался.

Напомним, ранее сообщалось о том, что среди кандидатом на пост главного тренера «Динамо» рассматривались Александр Хацкевич и Олег Дулуб.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский тренер Юрий Калитвинцев может вернуться к тренерской работе и возглавить брестское «Динамо».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Павел Седько: «Для меня немного странно, что часть фанатов брестского «Динамо» были против появления «Руха» в высшей лиге»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика