Калитвинцев в ближайшее время возглавит брестское «Динамо» («UA-Футбол»)

Источник материала: Tribuna.com

Украинский тренер Юрий Калитвинцев может вернуться к тренерской работе и возглавить брестское «Динамо». Об этом сообщает «UA-Футбол» .

О назначении бывшего тренера сборной Украины может быть объявлено в ближайшее время.

Напомним, что «динамовцы» в нынешнем сезоне стали чемпионами Беларуси и прервали гегемонию БАТЭ, которая длилась 13 лет.

К чемпионству «Динамо» привел Марцел Личка, который был не против остаться в Беларуси, однако, по последним данным, клуб не будет продлевать сотрудничество с чешским специалистом.

Последним местом работы 51-летнего Юрия Калитвинцева было московское «Динамо» еще в 2017 году. До этого он также работал с нижегородской «Волгой», национальной сборной Украины, украинской сборной U19 (с которой выиграл Евро-2009) и «Закарпатьем».

Как отмечает ресурс, год назад в Бресте уже рассматривали кандидатуру Калитвинцева, однако тогда он отказался.

Напомним, ранее сообщалось о том, что среди кандидатом на пост главного тренера «Динамо» рассматривались Александр Хацкевич и Олег Дулуб.