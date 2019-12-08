Андрей Капский: «У нас много легионеров в составе. Наверное, надо снижать»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель правления БАТЭ Андрей Капский рассказал о своем видении легионеров в составе клуба.

– С остальными ребятами у нас есть контракты. Наверное, не остаться может только тот, кто получит какое-то очень хорошее предложение. У нас есть обойма. Считаю, это команда способна решать задачи. Понятно, что нет предела совершенству. Любой состав можно усиливать и укреплять. Но надо оценивать наши возможности. И насколько то или иное подписание будет эффективно для достижения поставленной цели.

Понятно, что есть определенные места в составе, на которые хотелось бы обратить внимание. Но не хочу сейчас конкретизировать, чтобы подогревать какой-то интерес и развивать эту тему.

У нас, наверное, довольно много легионеров в команде. Надо, наверное, снижать. Плюс бесконечно идут разговоры о том, что в ближайшем будущем АБФФ может понизить эти лимиты. Поэтому оглядываясь на этим моменты не хотелось бы совершать какие-то международные подписания. Надо обращать внимание на белорусских ребят. Возможно, одно легионерское место мы займем. Надо, чтобы это было все разумно, – сказал Капский в эфире программы «Итоги недели» на «Беларусь 5» .

Подписывают пока неактивно, а вот чистятся основательно. Межсезонье в Беларуси только началось, а клубы уже лопатят составы