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Андрей Капский: «У нас много легионеров в составе. Наверное, надо снижать»

08.12.2019 23:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель правления БАТЭ Андрей Капский рассказал о своем видении легионеров в составе клуба.

– С остальными ребятами у нас есть контракты. Наверное, не остаться может только тот, кто получит какое-то очень хорошее предложение. У нас есть обойма. Считаю, это команда способна решать задачи. Понятно, что нет предела совершенству. Любой состав можно усиливать и укреплять. Но надо оценивать наши возможности. И насколько то или иное подписание будет эффективно для достижения поставленной цели.

Понятно, что есть определенные места в составе, на которые хотелось бы обратить внимание.  Но не хочу сейчас конкретизировать, чтобы подогревать какой-то интерес и развивать эту тему.

У нас, наверное, довольно много легионеров в команде. Надо, наверное, снижать. Плюс бесконечно идут разговоры о том, что в ближайшем будущем АБФФ может понизить эти лимиты.  Поэтому оглядываясь на этим моменты не хотелось бы совершать какие-то международные подписания. Надо обращать внимание на белорусских ребят. Возможно, одно легионерское место мы займем. Надо, чтобы это было все разумно, – сказал Капский в эфире программы «Итоги недели» на «Беларусь 5».

Подписывают пока неактивно, а вот чистятся основательно. Межсезонье в Беларуси только началось, а клубы уже лопатят составы

 
 
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Председатель правления БАТЭ Андрей Капский рассказал о своем видении легионеров в составе клуба.
 
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