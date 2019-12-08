Андрей Капский: «Обойма сохранится на следующий год. Ее не ждет больших перемен как в прошлом году»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель БАТЭ Андрей Капский рассказал о том, что состав команды не претерпит больших изменений.

«Конечно, у нас была большая обойма в этом году. Но в силу некоторых факторов – повреждения, недомогания, возвращения из сборных в различных состояниях – все это послужило тому, что зачастую у нас перемены какие-то проходили по вынужденным обстоятельствам. Но как ни крути, а для футболистов нужен игровой тонус. И как бы ты ни хотел сделать ротацию, то футболист, который пропустил отрезок, будет хуже того, кто в игровом тонусе.

Обойма была неплохой. Она на следующий год сохраняется, не ждет больших потрясений и перемен как в прошлом году. Думаю, это команда, которая может решать задачи», – сказал Капский в эфире программы «Итоги недели» на «Беларусь 5» .