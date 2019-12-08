Милевский – игрокам «Динамо» Киев: «Чего вы так играете, б####? Что вы на### играете?»

Источник материала: Tribuna.com

Украинский форвард «Динамо» Брест Артем Милевский выразил недовольство игрокам киевского «Динамо» после поражения «Заре» (1:2).

«Чего вы так играете, б####? Что вы на### играете?» – сказал Милевский игрокам «Динамо» в подтрибунном помещении НСК «Олимпийский» после матча с «Зарей».

Милевский посетил этот матч, поучаствовав в медиа мероприятиях. Он выступал за «Динамо» с 2002 по 2013 год.