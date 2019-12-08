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Милевский – игрокам «Динамо» Киев: «Чего вы так играете, б####? Что вы на### играете?»

09.12.2019 01:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Украинский форвард «Динамо» Брест Артем Милевский выразил недовольство игрокам киевского «Динамо» после поражения «Заре» (1:2).

«Чего вы так играете, б####? Что вы на### играете?» – сказал Милевский игрокам «Динамо» в подтрибунном помещении НСК «Олимпийский» после матча с «Зарей».

Милевский посетил этот матч, поучаствовав в медиа мероприятиях. Он выступал за «Динамо» с 2002 по 2013 год.

 
Теги: Брест
 
 
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Украинский форвард «Динамо» Брест Артем Милевский выразил недовольство игрокам киевского «Динамо» после поражения «Заре» (1:2).
 
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