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«Прессбол»: Альшеский станет главным тренером БАТЭ

09.12.2019 02:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По сведениям «Прессбола», Кирилл Альшевский в ближайшее время возглавит БАТЭ.

На посту главного тренера он сменит Алексея Багу, при котором борисовский клуб впервые за 14 лет не выиграл чемпионат Беларуси.

В сезоне-2019 Альшевский возглавлял дубль БАТЭ и привел борисовских дублеров к чемпионству. До этого он пять лет работал с юниорскими и юношескими сборными Беларуси, являясь при этом с 2016 года техническим директором БФФ.

Примечательно, что с 2006 по 2007 годы Альшевский уже работал с дублем БАТЭ. А позже являлся в БАТЭ заместителем генерального директора по спортивным вопросам.

Кроме того, в 2009 году Альшевский возглавлял дубль минского «Динамо», а в августе того же года недолго проработал главным тренером основной команды.

Сейчас Кирилл Альшевский также входит в исполком БФФ.

Ранее, по нашей информации, сообщалось, что кандидатом на пост рулевого борисовчан помимо Альшевского являлся Дмитрий Молош.

 
 
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По сведениям «Прессбола», Кирилл Альшевский в ближайшее время возглавит БАТЭ.
 
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