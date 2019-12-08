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«Прессбол»: Альшеский станет главным тренером БАТЭ
09.12.2019 02:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По сведениям «Прессбола», Кирилл Альшевский в ближайшее время возглавит
На посту главного тренера он сменит Алексея Багу, при котором борисовский клуб впервые за 14 лет не выиграл чемпионат Беларуси.
В сезоне-2019 Альшевский возглавлял дубль БАТЭ и привел борисовских дублеров к чемпионству. До этого он пять лет работал с юниорскими и юношескими сборными Беларуси, являясь при этом с 2016 года техническим директором БФФ.
Примечательно, что с 2006 по 2007 годы Альшевский уже работал с дублем БАТЭ. А позже являлся в БАТЭ заместителем генерального директора по спортивным вопросам.
Кроме того, в 2009 году Альшевский возглавлял дубль минского
Сейчас Кирилл Альшевский также входит в исполком БФФ.
Ранее, по нашей информации, сообщалось, что кандидатом на пост рулевого борисовчан помимо Альшевского являлся Дмитрий Молош.
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По сведениям «Прессбола», Кирилл Альшевский в ближайшее время возглавит БАТЭ.
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