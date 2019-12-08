Геннадий Савилов: «Наша задача – воспитать такого гражданина, который ни при каких условиях гражданство не сменит, даже если ему придется жить в окопе. Как это было в СССР»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель ФХБ Геннадий Савилов поделился мнением о развитии молодых белорусских хоккеистов.

- В последнее время наши игроки в России, например, не считаются легионерами. Принято считать, что там зарплаты повыше, условия получше. Мы не боимся потерять наших ребят?

– Что вы имеете в виду – потерять?

- Они уедут туда, сменят гражданство и не будут больше играть.

– Мы не можем заставить человека жить там, вопреки его воле. В этом и заключается идеология государства. Наша задача – воспитать такого гражданина, который ни при каких условиях гражданство не сменит, даже если ему придется жить в окопе. Как это было в Советском Союзе. У нас созданы все условия и государство над этим работает, в том числе и в формате международных отношений для того, чтобы граждане и в том числе спортсмены, не меняли гражданство. И нету такого поточного прецедента, чтобы так уже массово меняли гражданство или отказывались. Порой цепляются за единичные случаи и раскручивают это как проблему. Но на самом деле такого нет.

- Какой путь развития белорусского хоккея вы приветствуете – создание института сборных или возвращение белорусских клубов в Молодежную хоккейную лигу?

– Вы знаете, это частность. Вся соль проблемы, можно так сказать, лежит в воспитании качественных спортсменов.

- И не важно, где они будут играть?

– ДЮСШ, которые являются базой для подготовки спортсменов, они остаются в том формате, в котором они есть. Как этот ребенок, который подготовлен, от одного периода к другому, куда он попадет – в сборную команду младшего возраста или в команду Молодежной хоккейной лиги – это, по сути, не важно. Он уже спортсмен к 14-15 годам.

Я вам приведу еще один пример. Данила Климович – парень 2003 года рождения, ему сейчас 16 лет. Он сейчас с большой долей вероятности претендует на попадание в команду 20-летних. Какая разница, в какой он будет сборной или в МХЛ, или еще где-то?

Прояви себя, зарекомендуй, и ты поедешь транзитом в Национальную хоккейную лигу. Посмотрите, наш пример – Андрей Костицын. Он в 16 лет уже уехал в ЦСКА. Какой формат будет для подготовленного спортсмена в рамках нашего государства – не имеет значения, если этот спортсмен будет. Мы должны сделать базу для наших ребят, чтобы они от возраста к возрасту набирали те необходимые навыки, умения, которые свойственны каждому возрасту, – сказал Савилов.