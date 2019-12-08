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«Рух» – 4-й клуб Беларуси, сумевший в течение двух лет после возникновения или возрождения выйти в высшую лигу

09.12.2019 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Брестский «Рух» второй год кряду добился повышения в классе: в 2018 году команда стала чемпионом второй лиги, а в 2019-м пробилась в высшую лигу через стыковые матчи с «Дняпром».

«Рух» — четвертый клуб Беларуси, сумевший в течение двух лет после возникновения или возрождения выйти в высшую лигу. До брестчан это удавалось борисовскому БАТЭ, минскому НФК («Крумкачы») и могилевскому «Савиту» (клуб прекратил существование).

Впервые в истории города «Рух» стал вторым брестским представителем в высшей лиге наряду с «Динамо».

 
 
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Брестский «Рух» второй год кряду добился повышения в классе: в 2018 году команда стала чемпионом второй лиги, а в 2019-м пробилась в высшую лигу через стыковые матчи с...
 
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