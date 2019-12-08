«Рух» – 4-й клуб Беларуси, сумевший в течение двух лет после возникновения или возрождения выйти в высшую лигу

Источник материала: Tribuna.com

Брестский «Рух» второй год кряду добился повышения в классе: в 2018 году команда стала чемпионом второй лиги, а в 2019-м пробилась в высшую лигу через стыковые матчи с «Дняпром».

«Рух» — четвертый клуб Беларуси, сумевший в течение двух лет после возникновения или возрождения выйти в высшую лигу. До брестчан это удавалось борисовскому БАТЭ, минскому НФК («Крумкачы») и могилевскому «Савиту» (клуб прекратил существование).

Впервые в истории города «Рух» стал вторым брестским представителем в высшей лиге наряду с «Динамо».