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«Рух» – 4-й клуб Беларуси, сумевший в течение двух лет после возникновения или возрождения выйти в высшую лигу
09.12.2019 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Брестский «Рух» второй год кряду добился повышения в классе: в 2018 году команда стала чемпионом второй лиги, а в 2019-м пробилась в высшую лигу через стыковые матчи с «Дняпром».
«Рух» — четвертый клуб Беларуси, сумевший в течение двух лет после возникновения или возрождения выйти в высшую лигу. До брестчан это удавалось борисовскому БАТЭ, минскому НФК («Крумкачы») и могилевскому «Савиту» (клуб прекратил существование).
Впервые в истории города «Рух» стал вторым брестским представителем в высшей лиге наряду с «Динамо».
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«Рух» – 4-й клуб Беларуси, сумевший в течение двух лет после возникновения или возрождения выйти в высшую лигу
Брестский «Рух» второй год кряду добился повышения в классе: в 2018 году команда стала чемпионом второй лиги, а в 2019-м пробилась в высшую лигу через стыковые матчи с...
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