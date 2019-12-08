ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Геннадий Савилов: «Нужно правильно, грамотно воспользоваться тем, что предоставили, а хоккею предоставили больше, чем любому другому виду спорта»

09.12.2019 10:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Председатель ФХБ Геннадий Савилов рассказал, как хочет увеличить количество детей, которые будут заниматься хоккеем.

- Если я не ошибаюсь, где-то читала, что к 2025 году вы хотите увеличить буквально вдвое количество детей, которые будут заниматься спортом – от 6 до 12 тысяч. За счет чего?

– Это само собой разумеется. Как только вы будете получать удовольствие от того, что вы делаете, вы сами захотите это получить. Если создать условия, в частности для хоккеистов, что они будут приходить и получать удовольствие от того, что они тренируются в хоккей, что они будут ждать льда, как какого-то сюрприза, как какой-то мечты, то они сами пойдут – и девочки, и мальчики. И из других видов спорта пойдут.

Порой есть примеры, когда на набор в 6-7 лет приходит 200 человек, а к 14 годам их остается 5. Мы хотим переломить эту ситуацию.

Мы хотим сделать, возможно, меньше набора, но чтобы все дети на протяжении времени подготовки оставались – в данном случае – в хоккее. Просто нужно правильно, грамотно воспользоваться тем, что предоставили, а хоккею предоставили больше, чем любому другому виду спорта, – сказал Савилов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель ФХБ Геннадий Савилов рассказал, как хочет увеличить количество детей, которые будут заниматься хоккеем.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Сегодня Всемирное антидопинговое агентство рассмотрит вопрос о возможном отстранении России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика