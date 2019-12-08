Геннадий Савилов: «Нужно правильно, грамотно воспользоваться тем, что предоставили, а хоккею предоставили больше, чем любому другому виду спорта»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель ФХБ Геннадий Савилов рассказал, как хочет увеличить количество детей, которые будут заниматься хоккеем.

- Если я не ошибаюсь, где-то читала, что к 2025 году вы хотите увеличить буквально вдвое количество детей, которые будут заниматься спортом – от 6 до 12 тысяч. За счет чего?

– Это само собой разумеется. Как только вы будете получать удовольствие от того, что вы делаете, вы сами захотите это получить. Если создать условия, в частности для хоккеистов, что они будут приходить и получать удовольствие от того, что они тренируются в хоккей, что они будут ждать льда, как какого-то сюрприза, как какой-то мечты, то они сами пойдут – и девочки, и мальчики. И из других видов спорта пойдут.

Порой есть примеры, когда на набор в 6-7 лет приходит 200 человек, а к 14 годам их остается 5. Мы хотим переломить эту ситуацию.

Мы хотим сделать, возможно, меньше набора, но чтобы все дети на протяжении времени подготовки оставались – в данном случае – в хоккее. Просто нужно правильно, грамотно воспользоваться тем, что предоставили, а хоккею предоставили больше, чем любому другому виду спорта, – сказал Савилов.