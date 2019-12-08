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МЧМ-2020. Дивизион IA. Беларусь против Австрии и другие матчи

09.12.2019 10:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Минске стартует молодежный чемпионат мира в дивизионе IA.

Дивизион IA

Минск, «Чижовка-Арена»

1-й тур

Беларусь U20 – Австрия U20

9 декабря, 19:30

Норвегия U20 – Словения U20

9 декабря, 12.30

Дания U20 – Латвия U20

9 декабря, 16.00

 

Победитель турнира выйдет в элитный дивизион.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске стартует молодежный чемпионат мира в дивизионе IA.
 
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