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МЧМ-2020. Дивизион IA. Беларусь против Австрии и другие матчи
09.12.2019 10:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Минске стартует молодежный чемпионат мира в дивизионе IA.
Дивизион IA
Минск, «Чижовка-Арена»
1-й тур
Беларусь U20 – Австрия U20
9 декабря, 19:30
Норвегия U20 – Словения U20
9 декабря, 12.30
Дания U20 – Латвия U20
9 декабря, 16.00
Победитель турнира выйдет в элитный дивизион.
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Сегодня в Минске стартует молодежный чемпионат мира в дивизионе IA.
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