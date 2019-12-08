Игорь Ковалевич: «Алыкулов отклонил предложение «Кайрата». Он хочет в Европу. К сожалению, нам придется расстаться»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Игорь Ковалевич сообщил,что клубу не удастся удержать вингера .

«У Алыкулова контракт на три года, но в в нем прописана сумма отступных. Он очень качественный игрок, и за ним выстроилась большая очередь клубов – и российских, и европейских. Последнее предложение очень выгодное для него в плане финансов поступило, насколько знаю, из , но он от него отказался.

Он хочет играть в Европе. Это очень умный парень, он знает чего он хочет и, исходя из его менталитета и подхода к футболу, уверен, од добьется многого. К сожалению, нам придется расстаться, но мы довольны тем, что не ошиблись с выбором», – цитирует Ковалевича football.by со ссылкой на «Телеканал Гродно Плюс».

Напомним, что «Кайрат» тренирует белорусский специалист Алексей Шпилевский.