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Игорь Ковалевич: «Алыкулов отклонил предложение «Кайрата». Он хочет в Европу. К сожалению, нам придется расстаться»
09.12.2019 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«У Алыкулова контракт на три года, но в в нем прописана сумма отступных. Он очень качественный игрок, и за ним выстроилась большая очередь клубов – и российских, и европейских. Последнее предложение очень выгодное для него в плане финансов поступило, насколько знаю, из
Он хочет играть в Европе. Это очень умный парень, он знает чего он хочет и, исходя из его менталитета и подхода к футболу, уверен, од добьется многого. К сожалению, нам придется расстаться, но мы довольны тем, что не ошиблись с выбором», – цитирует Ковалевича
Напомним, что «Кайрат» тренирует белорусский специалист Алексей Шпилевский.
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