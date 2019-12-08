Николай Ходасевич: «На продление контракта Гуренко не наработал. Он достаточно предсказуемый тренер»

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о главном тренере минского «Динамо» Сергее Гуренко.

«За эти полгода, насколько я понимаю то, что сейчас происходило по результатам, на продление контракта он в любом случае не наработал.

На мой вкус, Сергей Гуренко достаточно предсказуемый тренер, у которого есть одна философия, и он ее дико придерживается, начиная с «Торпедо-БелАЗ». Ему нужны свои исполнители, чтобы эта тактика работала. Если ему дать других футболистов – эта тактика не работает. И еще один момент: вы заметили, что говорит Гуренко после матча, что не делает его топ-тренером? Когда спрашивают, почему столько пропущенных мячей? Он говорит, что виноваты игроки, то есть он свою вину перекладывает на игроков. Если команда много пропускает, то это вина тренера», – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале .

Ранее сообщалось, что Гуренко покинет команду. Позднее спортивный директор «Динамо» Юрий Поклад сообщил, что специалист на данный момент остается главкомом «бело-голубых».