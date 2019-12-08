ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николай Ходасевич: «На продление контракта Гуренко не наработал. Он достаточно предсказуемый тренер»

09.12.2019 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о главном тренере минского «Динамо» Сергее Гуренко.

«За эти полгода, насколько я понимаю то, что сейчас происходило по результатам, на продление контракта он в любом случае не наработал.

На мой вкус, Сергей Гуренко достаточно предсказуемый тренер, у которого есть одна философия, и он ее дико придерживается, начиная с «Торпедо-БелАЗ». Ему нужны свои исполнители, чтобы эта тактика работала. Если ему дать других футболистов – эта тактика не работает. И еще один момент: вы заметили, что говорит Гуренко после матча, что не делает его топ-тренером? Когда спрашивают, почему столько пропущенных мячей? Он говорит, что виноваты игроки, то есть он свою вину перекладывает на игроков. Если команда много пропускает, то это вина тренера», – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале.

Ранее сообщалось, что Гуренко покинет команду. Позднее спортивный директор «Динамо» Юрий Поклад сообщил, что специалист на данный момент остается главкомом «бело-голубых».

Крутой бонус от «Марафона»! При регистрации получи фрибет до 100 рублей

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о главном тренере минского «Динамо» Сергее Гуренко.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Игорь Ковалевич: «Алыкулов отклонил предложение «Кайрата». Он хочет в Европу. К сожалению, нам придется расстаться»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика