ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Григорий Родченков: «Нужно пересмотреть результаты Лондона-2012 и Сочи-2014. Поколение спортсменов лишилось медалей из-за русских мошенников»

09.12.2019 21:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории WADA Григорий Родченков прокомментировал решение Исполкома отстранить Россию от крупных международных турниров на 4 года.

«Я давно ждал сегодняшнего решения насчет того, что Россия не соответствует кодексу WADA и не сможет участвовать в Олимпийских играх. Наконец-то мошенничество, ложь и фальсификации невероятных масштабов наказаны в полном объеме.

Но впереди еще много дел. Лица, причастные к коррупции в отдельных видах спорта, таких как легкая атлетика, тяжелая атлетика, лыжные гонки, биатлон и бобслей, должны быть наказаны задним числом.

Результаты Олимпийских игр в Лондоне и Сочи должны быть проанализированы и пересмотрены с учетом новых знаний, полученных к сегодняшнему дню. У нас есть всего несколько месяцев для повторного анализа образцов из Лондона-2012, потому что по правилам WADA для анализа есть всего 8 лет.

Существует целое поколение чистых спортсменов, которые с болью оставили свои мечты и потеряли медали из-за русских мошенников. Нам нужно принять самые решительные действия, чтобы восстановить справедливость.

Весь мир затаил дыхание в ожидании принятия Антидопингового закона Родченкова. Допингисты работают не в одиночку. Есть врачи, тренеры и менеджеры, которые давали запрещенные препараты, консультировали и защищали их.

В спонсируемой государством допинговой схеме существует также и государственная защита мошенников, включая чиновников, свидетелей и функционеров, которые лгут под присягой и фальсифицируют доказательства. Эти люди настоящие преступники, и Антидопинговый закон Родченкова позволит привлечь их к ответственности и посадить в тюрьму», – написал Родченков.

Что России делать дальше? Можно ли опротестовать решение ВАДА? Шанс на возвращение флага есть

Нас лишили не только гимна и флага. Здесь – все наказания для России от ВАДА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории WADA Григорий Родченков прокомментировал решение Исполкома отстранить Россию от крупных международных...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Николай Ходасевич: «Тот вектор, который собирается выбрать БАТЭ, выбрав Альшевского, мне кажется, пессимистичным»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика