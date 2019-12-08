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Михаил Захаров: «Костицыну надо добавлять. Ожидаем от него большего движения. По Стасю никаких проблем нет»
09.12.2019 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился рассказал о кадровых вопросах команды.
- Почему вновь проигнорировали игроков из
– Время есть. Мы никого не игнорируем. Изначально планировалось, что на декабрьский сбор соберем максимальное количество игроков из
- Тот игрок, фамилию которого вы не стали называть, будет на итоговом сборе перед чемпионатом мира?
– Будет.
- А почему сейчас нет?
– Потому что нет.
- Имеется в виду
– По Стасю никаких проблем нет.
-
– Вроде бы остается.
- Как он осваивается в этой роли в минском
– В «Динамо» не знаю. В сборной надо лучше. Он пока лишь одну встречу провел в этом статусе. Надо ему добавлять. Ожидаем от него большего движения.
У нас очень хороший коллектив – ребята всегда друг за друга. У нас на матч с латышами ребята с травмами выходили. В белорусской сборной хватает лидеров. Антонов и Стасенко на последнем турнире проявили себя в этой роли, – сказал Захаров.
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