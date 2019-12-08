Михаил Захаров: «Костицыну надо добавлять. Ожидаем от него большего движения. По Стасю никаких проблем нет»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился рассказал о кадровых вопросах команды.

- Почему вновь проигнорировали игроков из , хотя у двоих очень хорошая статистика в этой лиге?

– Время есть. Мы никого не игнорируем. Изначально планировалось, что на декабрьский сбор соберем максимальное количество игроков из . И это еще не все доехали – кто-то из-за травмы, кто-то наигрался. Плюс игрок, фамилию которого называть не буду, а то вы меня тут съедите. Что-то поменять мы уже не могли, потому что приглашения нужно высылать едва ли не за месяц до кэмпа.

- Тот игрок, фамилию которого вы не стали называть, будет на итоговом сборе перед чемпионатом мира?

– Будет.

- А почему сейчас нет?

– Потому что нет.

- Имеется в виду .

– По Стасю никаких проблем нет.

- остается капитаном?

– Вроде бы остается.

- Как он осваивается в этой роли в минском и в сборной?

– В «Динамо» не знаю. В сборной надо лучше. Он пока лишь одну встречу провел в этом статусе. Надо ему добавлять. Ожидаем от него большего движения.

У нас очень хороший коллектив – ребята всегда друг за друга. У нас на матч с латышами ребята с травмами выходили. В белорусской сборной хватает лидеров. Антонов и Стасенко на последнем турнире проявили себя в этой роли, – сказал Захаров.