Ходасевич об отставке Лички: «В Бресте руководитель, который не боится делать резкие движения, ему в какой-то степени все равно, что думают окружающие»

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич прокомментировал уход Марцела Лички с поста главного тренера брестского «Динамо».

«Если представить себя на месте руководителя клуба, то дико спорная ситуация. Совершенно очевидно, что Брест бы мог играть на порядок лучше с точки зрения физической и тактической подготовленности на протяжении года в этом календаре, который был предложен, да. И мы можем предположить, что именно это служит основанием поискать другого тренера. И здесь тоже самое, что в отношении и «Динамо», и – а кто вместо?

Первый момент: можно пойти против общественного мнения, убрать тренера-чемпиона, но предложить нечто совершенно другое, и тут есть риск прогадать. Второй момент: оставить тренера со всем накопленным багажом, о котором мы до конца не знаем, и с ним провалиться на весеннем отрезке. То есть, очень сложное решение.

Но в Бресте, насколько мы видим, руководитель, который не боится делать резкие движения, ему в какой-то степени все равно, что думают окружающие, значит выбирает такую стратегию. Из этого может быть как полный провал, так и удача», – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале .