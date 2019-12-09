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Дмитрий Дудик: «Хороший урок, который сейчас нам преподали австрийцы, заставит ребят переосмыслить хоккей и себя в хоккее»

09.12.2019 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик подвел итог матча против Австрии (4:3) на домашнем МЧМ.

– Сегодня мы, к сожалению, не действовали как команда. Вышли поиграть в хоккей, а не поработать. Хотя мы предупреждали ребят, есть и прошлогодний опыт, когда австрийцы отобрали очки у немцев на молодежном чемпионате мира. Но пока сложно хоккеистам из юниорских лиг Канады проникнуться этой серьезностью. Надеюсь, что хороший урок, который сейчас нам преподали австрийцы, заставит ребят переосмыслить хоккей и себя в хоккее. Потому что турнир скоротечный, здесь нужно действовать просто и прагматично и ни в коем случае не уходить в сторону виртуозности.

- Следующий матч уже завтра против Латвии, которая стартовала с победы над датчанами.

– Очень техничная команда, которая хорошо двигает шайбу в чужой зоне. А наша сегодняшняя игра обеспечила нам бессонную ночь. Будем думать, потому что в обороне откровенно плохо сыграли, пропустили три шайбы, – цитирует Дудика hockey.by со ссылкой на телеканал «Беларусь 5».

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Теги: Минск
 
 
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик подвел итог матча против Австрии (4:3) на домашнем МЧМ.
 
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