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НБА. «Индиана» – «Клипперс», «Хьюстон» сыграет с «Сакраменто» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
«Индиана» примет «Клипперс» Джорджа и Ленарда. «Хьюстон» Хардена дома сыграет с «Сакраменто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
10 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
-
Брогдон (11),
Уоррен (3),
Сабонис (2 + 7 подборов),
Тернер (2),
Лэмб (0) старт;
Макконнелл (4),
А. Холидэй (2),
Макдермотт (0),
Дж. Холидэй (0),
Битадзе (0).
- Клипперс
-
Джордж (21),
Зубац (11 + 7 подборов),
Харклесс (4 + 9 подборов),
Беверли (2),
Паттерсон (0) старт;
Харрелл (11),
Уильямс (6),
Уолтон (3),
Робинсон (2).
- Дата проведения
-
10 декабря, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
-
Браун (9),
Тейтум (6),
Хэйворд (4),
Оджелей (3),
Тайс (3),
Уокер (2),
Кантер (2),
Уонамейкер (0),
Грин (0),
Г. Уильямс (0).
- Кливленд
-
Томпсон (6),
Кларксон (3),
Осман (3),
Гарлэнд (2),
Секстон (2),
Лав (2),
Найт (0),
Деллаведова (0),
Портер (0),
Нэнс (0),
Хенсон (0).
- Дата проведения
-
10 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
- Милуоки
-
Бледсоу (0),
Мэттьюз (0),
Миддлтон (0),
Я. Адетокумбо (0),
Б. Лопес (0).
- Орландо
-
Фульц (0),
Фурнье (0),
Айзек (0),
Гордон (0),
Берч (0).
- Дата проведения
-
10 декабря, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
-
Уэстбрук (16),
Харден (12),
Кларк (11),
Маклемор (9),
Такер (8 + 11 подборов),
Капела (8 + 7 подборов),
Хауз (0),
Clemons (0).
- Сакраменто
-
Хилд (10),
Джозеф (9),
Барнс (9),
Бьелица (9),
Ариза (8),
Холмс (6),
Богданович (5),
Феррелл (3).
- Дата проведения
-
10 декабря, 04.00, «United Center»
- Чикаго
-
Данн (0),
Саторански (0),
Лавин (0),
Маркканен (0),
Картер (0).
- Торонто
-
Лаури (0),
Пауэлл (0),
Ануноби (0),
Сиакам (0),
Марк Газоль (0).
- Дата проведения
-
10 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
-
Митчелл (0),
Богданович (0),
Инглс (0),
О'Нил (0),
Гобер (0).
- Оклахома-Сити
-
Пол (0),
Гилджес-Александер (0),
Надер (0),
Бэйзли (0),
Адамс (0).
- Дата проведения
-
10 декабря, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Финикс
-
Рубио (0),
Букер (0),
Убре (0),
Шарич (0),
Камински (0).
- Миннесота
-
Калвер (0),
Окоги (0),
Ковингтон (0),
Уиггинс (0),
Таунс (0).
- Дата проведения
-
10 декабря, 06.30, «Chase Center»
- Голден Стэйт
-
Расселл (0),
Робинсон (0),
Грин (0),
Паскалл (0),
Коули-Стайн (0).
- Мемфис
-
Морэнт (0),
Брукс (0),
Краудер (0),
Джарен Джексон (0),
Валанчюнас (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
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