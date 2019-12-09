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НБА. «Индиана» – «Клипперс», «Хьюстон» сыграет с «Сакраменто» и другие матчи

10.12.2019 00:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

«Индиана» примет «Клипперс» Джорджа и Ленарда. «Хьюстон» Хардена дома сыграет с «Сакраменто». 

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Клипперс 99:110 (19:24, 29:36, 25:31, 26:19)
Дата проведения
10 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика
Индиана
Брогдон (11), Уоррен (3), Сабонис (2 + 7 подборов), Тернер (2), Лэмб (0)  старт; Макконнелл (4), А. Холидэй (2), Макдермотт (0), Дж. Холидэй (0), Битадзе (0).
Клипперс
Джордж (21), Зубац (11 + 7 подборов), Харклесс (4 + 9 подборов), Беверли (2), Паттерсон (0)  старт; Харрелл (11), Уильямс (6), Уолтон (3), Робинсон (2).

Бостон – Кливленд 110:88 (29:18, 24:22, 30:26, 27:22)
Дата проведения
10 декабря, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика
Бостон
Браун (9), Тейтум (6), Хэйворд (4), Оджелей (3), Тайс (3), Уокер (2), Кантер (2), Уонамейкер (0), Грин (0), Г. Уильямс (0).
Кливленд
Томпсон (6), Кларксон (3), Осман (3), Гарлэнд (2), Секстон (2), Лав (2), Найт (0), Деллаведова (0), Портер (0), Нэнс (0), Хенсон (0).

Новый Орлеан – Детройт 89:94 (4 четверть)
Дата проведения
10 декабря, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

Милуоки – Орландо 101:92 (4 четверть)
Дата проведения
10 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча Превью
Милуоки
Бледсоу (0), Мэттьюз (0), Миддлтон (0), Я. Адетокумбо (0), Б. Лопес (0).
Орландо
Фульц (0), Фурнье (0), Айзек (0), Гордон (0), Берч (0).

Хьюстон – Сакраменто 104:105 (4 четверть)
Дата проведения
10 декабря, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью
Хьюстон
Уэстбрук (16), Харден (12), Кларк (11), Маклемор (9), Такер (8 + 11 подборов), Капела (8 + 7 подборов), Хауз (0), Clemons (0).
Сакраменто
Хилд (10), Джозеф (9), Барнс (9), Бьелица (9), Ариза (8), Холмс (6), Богданович (5), Феррелл (3).

Чикаго – Торонто 85:84 (4 четверть)
Дата проведения
10 декабря, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью
Чикаго
Данн (0), Саторански (0), Лавин (0), Маркканен (0), Картер (0).
Торонто
Лаури (0), Пауэлл (0), Ануноби (0), Сиакам (0), Марк Газоль (0).

Юта – Оклахома-Сити 47:51 (2 четверть)
Дата проведения
10 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью
Юта
Митчелл (0), Богданович (0), Инглс (0), О'Нил (0), Гобер (0).
Оклахома-Сити
Пол (0), Гилджес-Александер (0), Надер (0), Бэйзли (0), Адамс (0).

Финикс – Миннесота 61:64 (2 четверть)
Дата проведения
10 декабря, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
Онлайн матча Превью
Финикс
Рубио (0), Букер (0), Убре (0), Шарич (0), Камински (0).
Миннесота
Калвер (0), Окоги (0), Ковингтон (0), Уиггинс (0), Таунс (0).

Голден Стэйт – Мемфис
Дата проведения
10 декабря, 06.30, «Chase Center»
Онлайн матча Превью
Голден Стэйт
Расселл (0), Робинсон (0), Грин (0), Паскалл (0), Коули-Стайн (0).
Мемфис
Морэнт (0), Брукс (0), Краудер (0), Джарен Джексон (0), Валанчюнас (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
 
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