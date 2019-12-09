Юрий Поклад: «Динамо-Минск» – это бренд, это команда, которая не может себе позволить быть внизу, где-то там»

Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор минского Юрий Поклад рассказал об итогах сезона для клуба.

– Вам лично удалось отвлечься от мыслей о сезоне, о работе?

– Конечно, во время игры всегда отвлекаешься. Футбол и хорош тем, что дает возможность переключиться на соперничество, на состязание. Ты весь в игре.

– Вы отвлекались от каких мыслей – негативных или позитивных?

– Хватает и тех, и тех. Так жизнь сложилась, что негативные моменты в этом году присутствовали, их было немало. Но, как говорил один умный человек, для того, чтобы подняться в гору, нужно сначала спуститься в долину. Наверное, так должно быть.

– после последнего тура говорил, что падать дальше некуда.

– «Динамо-Минск» – это бренд, это команда, которая не может себе позволить быть внизу, где-то там. Но так сложились обстоятельства. У клуба переходное время, не так быстро все решается, как хотелось бы. Процесс становления затягивается. И все это не может не сказаться на спортивных результатах. Хотя был момент, когда мы могли включиться в борьбу за тройку, но не сложилось.

– Какой это момент?

– До игры с в 23-м туре. В поединке с солигорчанами мы показали достойную игру, может, одну из лучших в сезоне. Но – ничья 1:1. Если бы мы победили, были бы в борьбе, – сказал Поклад.

Напомним, минское «Динамо» по итогам этого сезона оказалось за пределами медальной тройки, заняв 4-е место.

Итоги сезона от спортивного директора минского «Динамо»: про долги, селекцию, нового хозяина и надежды на золото