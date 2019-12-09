|
Юрий Поклад: «Динамо-Минск» – это бренд, это команда, которая не может себе позволить быть внизу, где-то там»
10.12.2019 14:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивный директор минского
– Вам лично удалось отвлечься от мыслей о сезоне, о работе?
– Конечно, во время игры всегда отвлекаешься. Футбол и хорош тем, что дает возможность переключиться на соперничество, на состязание. Ты весь в игре.
– Вы отвлекались от каких мыслей – негативных или позитивных?
– Хватает и тех, и тех. Так жизнь сложилась, что негативные моменты в этом году присутствовали, их было немало. Но, как говорил один умный человек, для того, чтобы подняться в гору, нужно сначала спуститься в долину. Наверное, так должно быть.
–
– «Динамо-Минск» – это бренд, это команда, которая не может себе позволить быть внизу, где-то там. Но так сложились обстоятельства. У клуба переходное время, не так быстро все решается, как хотелось бы. Процесс становления затягивается. И все это не может не сказаться на спортивных результатах. Хотя был момент, когда мы могли включиться в борьбу за тройку, но не сложилось.
– Какой это момент?
– До игры с
Напомним, минское «Динамо» по итогам этого сезона оказалось за пределами медальной тройки, заняв 4-е место.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юрий Поклад: «Динамо-Минск» – это бренд, это команда, которая не может себе позволить быть внизу, где-то там»
Спортивный директор минского «Динамо» Юрий Поклад рассказал об итогах сезона для клуба.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)