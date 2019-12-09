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Юрий Поклад: «Глеб может войти в структуру минского «Динамо»? Может, на уровне руководителей что-то обсуждали, но до меня ничего не доходило»
10.12.2019 13:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивный директор минского «Динамо» Юрий Поклад прокомментировал информацию о том, что хавбек Александр Глеб, который, скорее всего, закончил карьеру, может войти в структуру клуба.
– Есть информация, что Александр Глеб может войти в структуру клуба на одну из менеджерских должностей. Насколько реальна эта информация?
– Пока об этом никто не разговаривал. По крайней мере я не слышал. Может, на уровне руководителей что-то обсуждали, но до спортивного директора ничего не доходило. Но почему бы его не пригласить в «Динамо»? Вопрос лишь в том, насколько он готов работать в клубе, на какой должности. Много нюансов, – сказал Поклад.
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