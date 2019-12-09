Бабаев об уходе Феоктистова из минского «Динамо»: «Никита хочет играть, поэтому попросился у руководства, чтобы его отпустили»

Источник материала: Tribuna.com

Агент Никиты Феоктистова Шуми Бабаев прокомментировал досрочное расторжение контракта между хоккеистом и минским «Динамо».

– Никита хочет играть. Ищите причину только в этом. Поэтому попросился у руководства , чтобы его отпустили. Исключительно инициатива хоккеиста.

– Клуб так легко отпустил Феоктистова?

– Если он тренеру не нужен, то почему не отпустить?

– Может уже нашли новый клуб?

– Собираемся найти команду, чтобы Никита играл в хоккей. Но стопроцентных предложений сейчас нет, – сказал Бабаев для .com.

В этом сезоне хоккеист провел 11 матчей в , в которых забросил 1 шайбу. В среднем за матч Феоктистов проводил на льду 9:43. Также в пассиве форварда 4 минуты штрафа.