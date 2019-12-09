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Бабаев об уходе Феоктистова из минского «Динамо»: «Никита хочет играть, поэтому попросился у руководства, чтобы его отпустили»

10.12.2019 15:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Агент Никиты Феоктистова Шуми Бабаев прокомментировал досрочное расторжение контракта между хоккеистом и минским «Динамо».  

– Никита хочет играть. Ищите причину только в этом. Поэтому попросился у руководства «Динамо», чтобы его отпустили. Исключительно инициатива хоккеиста.

– Клуб так легко отпустил Феоктистова?

– Если он тренеру не нужен, то почему не отпустить?

– Может уже нашли новый клуб?

– Собираемся найти команду, чтобы Никита играл в хоккей. Но стопроцентных предложений сейчас нет, – сказал Бабаев для Tribuna.com.

В этом сезоне хоккеист провел 11 матчей в КХЛ, в которых забросил 1 шайбу. В среднем за матч Феоктистов проводил на льду 9:43. Также в пассиве форварда 4 минуты штрафа.

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Агент Никиты Феоктистова Шуми Бабаев прокомментировал досрочное расторжение контракта между хоккеистом и минским «Динамо».
 
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