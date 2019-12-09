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Бабаев об уходе Феоктистова из минского «Динамо»: «Никита хочет играть, поэтому попросился у руководства, чтобы его отпустили»
10.12.2019 15:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Агент Никиты Феоктистова Шуми Бабаев прокомментировал
– Никита хочет играть. Ищите причину только в этом. Поэтому попросился у руководства
– Клуб так легко отпустил Феоктистова?
– Если он тренеру не нужен, то почему не отпустить?
– Может уже нашли новый клуб?
– Собираемся найти команду, чтобы Никита играл в хоккей. Но стопроцентных предложений сейчас нет, – сказал Бабаев для
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