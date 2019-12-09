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Стало известно расписание финала Континентального кубка, где сыграет «Неман»

10.12.2019 13:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стало известно расписание финала Континентального кубка, который пройдет в датском городе Войенс с 10 по 12 января 2020 года.

За заветный трофей помимо «Немана» и команды-хозяйки «Сендерийске» также будут сражаться британский «Ноттингем» и польская «Краковия».

10 января (пятница):

18:00 Неман – Краковия

21:30 Сендерийске – Ноттингем

11 января (суббота):

18:00 Ноттингем – Краковия

21:30 Неман – Сендерийске

12 января (воскресенье):

17:30 Краковия – Сендерийске

21:00 Ноттингем – Неман

 
 
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Стало известно расписание финала Континентального кубка, который пройдет в датском городе Войенс с 10 по 12 января 2020 года.
 
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