|
Стало известно расписание финала Континентального кубка, где сыграет «Неман»
10.12.2019 13:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стало известно расписание финала Континентального кубка, который пройдет в датском городе Войенс с 10 по 12 января 2020 года.
За заветный трофей помимо «Немана» и команды-хозяйки «Сендерийске» также будут сражаться британский «Ноттингем» и польская «Краковия».
10 января (пятница):
18:00 Неман – Краковия
21:30 Сендерийске – Ноттингем
11 января (суббота):
18:00 Ноттингем – Краковия
21:30 Неман – Сендерийске
12 января (воскресенье):
17:30 Краковия – Сендерийске
21:00 Ноттингем – Неман
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно расписание финала Континентального кубка, который пройдет в датском городе Войенс с 10 по 12 января 2020 года.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)