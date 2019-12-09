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Макс Холлоуэй: «Уверен, что мы подеремся с Хабибом»

10.12.2019 21:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй готов провести поединок против чемпиона промоушена в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб – это Хабиб, я бы хотел, чтобы этот бой состоялся. Хабиб на пути к тому, чтобы стать одним из величайших бойцов в истории.

Я также на этом пути. Уверен, что мы подеремся с Хабибом. Пока наши цели совпадают, мы будем сталкиваться. Есть бои, которые вызывают много вопросов.

Надеюсь, что мы встретимся в клетке и дадим на них ответы», – сказал Холлоуэй.

14 декабря в Лас-Вегасе на UFC 245 Холлоуэй проведет бой против Алекса Волкановски.

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Чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй готов провести поединок против чемпиона промоушена в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова.
 
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