Владимир Алистров: «Зарплата в «Эдмонтон Ойл Кингс» меньше 300 долларов»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Эдмонтон Ойл Кингс» назвал свою зарплату в клубе.

– Какая у тебя зарплата?

– Об это вроде как не принято говорить.

– 1000 долларов?

– Меньше.

– 500?

– Меньше.

– 300?

– Меньше.

– Меньше 300 долларов в месяц? И при этом ты играешь в одной из основных юниорских лиг мира. У тебя уже 19 очков.

– Результативность не имеет никакого значения. У нас в команде у всех игроков одинаковые зарплаты, – сказал Алистров.