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Владимир Алистров: «Зарплата в «Эдмонтон Ойл Кингс» меньше 300 долларов»
10.12.2019 22:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Эдмонтон Ойл Кингс»
– Какая у тебя зарплата?
– Об это вроде как не принято говорить.
– 1000 долларов?
– Меньше.
– 500?
– Меньше.
– 300?
– Меньше.
– Меньше 300 долларов в месяц? И при этом ты играешь в одной из основных юниорских лиг мира. У тебя уже 19 очков.
– Результативность не имеет никакого значения. У нас в команде у всех игроков одинаковые зарплаты, – сказал Алистров.
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Нападающий «Эдмонтон Ойл Кингс» Владимир Алистров назвал свою зарплату в клубе.
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