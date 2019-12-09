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Владимир Алистров: «Зарплата в «Эдмонтон Ойл Кингс» меньше 300 долларов»

10.12.2019 22:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Эдмонтон Ойл Кингс» Владимир Алистров назвал свою зарплату в клубе.

– Какая у тебя зарплата?

– Об это вроде как не принято говорить.

– 1000 долларов?

– Меньше.

– 500?

– Меньше.

– 300?

– Меньше.

– Меньше 300 долларов в месяц? И при этом ты играешь в одной из основных юниорских лиг мира. У тебя уже 19 очков.

– Результативность не имеет никакого значения. У нас в команде у всех игроков одинаковые зарплаты, – сказал Алистров.

 
 
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Нападающий «Эдмонтон Ойл Кингс» Владимир Алистров назвал свою зарплату в клубе.
 
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