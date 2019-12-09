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SEHA-лига. БГК одолел «Металопластику»
10.12.2019 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
SEHA-лига
Группа B
БГК им. Мешкова – Металопластика – 32:21 (14:11, 18:10)
10 декабря, 19.15
БГК: Пешич, Мацкевич; Канкараш (1), Кулак (4), Панич (5), Шкуринский (3), Юринок, Обрадович (1), Аккамбре (2), Шумак, Баранов (4), Разгор (1), Обранович (2), Сельвесюк (1), Джукич (2), Вайлупов (6),
Металопластика: Бомастар, Яндрич; Додич (1), Писарич, А.Бабич (1), Дошен (1), Чагаль, Дукич (4), Матичиц (3), Тодорович, Гойкович (2), Петрович, Милич (6), Кляйич, Тркулья, Д.Бабич.
Положение команд: «Веспрем» – 18 очков (7 игр), БГК – 18 (9), «Загреб» – 15 (7), «Еврофарм» – 9 (8), «Металопластика» – 9 (9), «Спартак» – 3 (8).
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