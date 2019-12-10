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Евгений Оксентюк: «Чего не хватило команде сегодня? Победы»

10.12.2019 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий молодежной Беларуси Евгений Оксентюк прокомментировал матч против Латвии (2:3 ОТ).

- Чего не хватило команде сегодня?

– Победы.

- Чего не хватило для победы?

– Голов.

- Почему не получилось сегодня забросить?

– Если бы реализовали моменты, которые у нас были, все бы получилось, а так.

- Во втором периоде латыши значительно перебросали нашу сборную. С чем это связано?

– Не знаю, но хочу сказать спасибо Никите Толопило, подтащил нас. Но мы проиграли, ничего не изменить уже.

- После вчерашнего матча главный тренер был недоволен, отмечал, что нужно обдумать, переосмыслить и сыграть по-другому.

– Вчера мы вкатывались, а сегодня показывали свой хоккей, но могли сыграть лучше.

- Это был один из важнейших матчей на турнире?

– Здесь все матчи важны. Если победить одну Латвию и проиграть всем, турнир не выиграешь. Будем надеяться на лучшее, играть до конца, – сказал Оксентюк.

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Нападающий молодежной Беларуси Евгений Оксентюк прокомментировал матч против Латвии (2:3 ОТ).
 
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