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Евгений Оксентюк: «Чего не хватило команде сегодня? Победы»
10.12.2019 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий молодежной Беларуси Евгений Оксентюк прокомментировал матч против Латвии (2:3 ОТ).
- Чего не хватило команде сегодня?
– Победы.
- Чего не хватило для победы?
– Голов.
- Почему не получилось сегодня забросить?
– Если бы реализовали моменты, которые у нас были, все бы получилось, а так.
- Во втором периоде латыши значительно перебросали нашу сборную. С чем это связано?
– Не знаю, но хочу сказать спасибо
- После вчерашнего матча главный тренер был недоволен, отмечал, что нужно обдумать, переосмыслить и сыграть по-другому.
– Вчера мы вкатывались, а сегодня показывали свой хоккей, но могли сыграть лучше.
- Это был один из важнейших матчей на турнире?
– Здесь все матчи важны. Если победить одну Латвию и проиграть всем, турнир не выиграешь. Будем надеяться на лучшее, играть до конца, – сказал Оксентюк.
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