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Дмитрий Дудик: «Ничего не случилось, нужно отдать должное сопернику. Мы весь матч играли в кошки-мышки»

10.12.2019 23:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик прокомментировал итоги матча с Латвией (2:3 ОТ).

– Ничего не случилось, нужно отдать должное сопернику. Мы весь матч играли в кошки-мышки. И мы, и сборная Латвии подставляли звенья друг под друга. За счет того, что латыши сегодня были номинально хозяевами, они могли ждать наших смен. Возможно, этот момент где-то и сработал.

Игра равных команд, обе заслуживали победы. Счет 2:2 неслучайный. Но в овертайме мы ошиблись, выпустили защитника, чтобы он балансировал Лешу Протаса и Вову Алистрова, но почему-то защитник оказался быстрее нападающих, вот и получили быстрый гол в овертайме. Если честно, немного шокирован тем, каким быстрым он оказался.

- Не засчитанный гол во втором периоде. Ваше мнение на этот счет?

– Не знаю. Не засчитали и не засчитали, – сказал Дудик.

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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик прокомментировал итоги матча с Латвией (2:3 ОТ).
 
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