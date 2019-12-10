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Дмитрий Дудик: «Если бы мы вышли сегодня с тем же настроем, как в матче с Австрией, то мы бы опозорились»
10.12.2019 23:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– Хороший хоккей продемонстрировали обе команды. Не такой яркий, но цена результата была очень высокой. Обе команды больше внимания уделяли обороне и каким-то тренерским хитростям. Обе команды заслуживали победы, к сожалению, в овертайме победила Латвия.
- Как сегодня оцените командные действия своих подопечных?
– Несмотря на то, что мы проиграли, действовали как команда. На это обращали много внимания. У нас часто бывает в молодежной сборной, что приезжают личности, но тренерам не удается собрать команду. Так было у Файкова и Кравченко. Мы старались не наступить на те же грабли.
Я вас уверяю, что если бы мы вышли сегодня с тем же настроем, как в матче с Австрией, то мы бы опозорились. А так, слова благодарности ребятам. Наступили на своё «я» и действовали как команда.
Сегодня установка на матч была сыграть «на ноль». Должна была победить лучшая оборона и так оно и случилось.
- Вы говорили, что вратарей, скорее всего, будете использовать по очереди, но сегодня второй раз подряд на последнем рубеже играл Толопило. Почему изменились первоначальные планы?
– Вмешался форс-мажор. Оказалось, что игровая маска вратаря Алексея Колосова, в которой он играл весь чемпионат не соответствует стандартам ИИХФ. Он сейчас в новой маске, а это, чтобы вы понимали, прутья толще, чем у игроков, и соответственно пока не рискуем.
- Из 6 шайб – 4 в большинстве. Но игра «5 на 5» не может устраивать в плане эффективности?
– Соглашусь. Но сегодня мы сыграли лучшую игру при игре «5 на 5», – сказал Дудик.
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