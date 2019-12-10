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Анчелотти уволен с поста тренера «Наполи»

11.12.2019 02:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Наполи» уволил Карло Анчелотти с поста главного тренера команды. 

«Дружеские отношения и взаимное уважение между клубом, президентом Аурелио Де Лаурентисом и Карло Анчелотти остаются неизменными», – сказано в заявлении клуба.

50-летний специалист сегодня одержал победу над «Генком» в матче 6-го тура ЛЧ (4:0) и вывел неаполитанцев в 1/8 финала.

Игроки «Наполи» поддержали Анчелотти после матча с «Генком»

 
 
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«Наполи» уволил Карло Анчелотти с поста главного тренера команды.
 
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