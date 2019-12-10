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Анчелотти уволен с поста тренера «Наполи»
11.12.2019 02:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Дружеские отношения и взаимное уважение между клубом, президентом Аурелио Де Лаурентисом и
50-летний специалист сегодня одержал победу над «Генком» в матче 6-го тура ЛЧ (4:0) и вывел неаполитанцев в 1/8 финала.
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«Наполи» уволил Карло Анчелотти с поста главного тренера команды.
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