Анчелотти уволен с поста тренера «Наполи»

Источник материала: Tribuna.com

уволил Карло Анчелотти с поста главного тренера команды.

«Дружеские отношения и взаимное уважение между клубом, президентом Аурелио Де Лаурентисом и остаются неизменными», – сказано в заявлении клуба.

50-летний специалист сегодня одержал победу над «Генком» в матче 6-го тура ЛЧ (4:0) и вывел неаполитанцев в 1/8 финала.

Игроки «Наполи» поддержали Анчелотти после матча с «Генком»