Новости спорта

Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com, брестское «Динамо» в ближайшее время расторгнет контракт с защитником Евгением Хачериди.

Напомним, 32-летний защитник заключил контракт с «Динамо» 23 октября, после чего Хачериди начал тренироваться с командой. Предполагалось, что контракт начнет действовать с 1 января.

Напомним, ранее сообщалось о том, что спортивный директор брестского «Динамо» также покинет клуб. Как сообщает источник Tribuna.com, эти истории могут быть связаны.

Последним клубом Хачериди был греческий ПАОК, за который он в сезоне-2018/19 провел 3 матча. Подробную статистику украинского защитника смотрите здесь.

Брест подписал Хачериди, а теперь говорят, что в «Динамо» придет Хацкевич – это, конечно, большой парадокс