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11.12.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, брестское «Динамо» в ближайшее время расторгнет контракт с защитником Евгением Хачериди.
Напомним, 32-летний защитник
Напомним, ранее
Последним клубом Хачериди был греческий ПАОК, за который он в сезоне-2018/19 провел 3 матча. Подробную статистику украинского защитника смотрите
Брест подписал Хачериди, а теперь говорят, что в «Динамо» придет Хацкевич – это, конечно, большой парадокс
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