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11.12.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com, брестское «Динамо» в ближайшее время расторгнет контракт с защитником Евгением Хачериди.

Напомним, 32-летний защитник заключил контракт с «Динамо» 23 октября, после чего Хачериди начал тренироваться с командой. Предполагалось, что контракт начнет действовать с 1 января.

Напомним, ранее сообщалось о том, что спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук также покинет клуб. Как сообщает источник Tribuna.com, эти истории могут быть связаны.

Последним клубом Хачериди был греческий ПАОК, за который он в сезоне-2018/19 провел 3 матча. Подробную статистику украинского защитника смотрите здесь.

Брест подписал Хачериди, а теперь говорят, что в «Динамо» придет Хацкевич – это, конечно, большой парадокс

 
Теги: Брест
 
 
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Как стало известно Tribuna.com, брестское «Динамо» в ближайшее время расторгнет контракт с защитником Евгением Хачериди.
 
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