«Интер», «Бенфика», «Аякс» и «Лейпциг» сыграют в плей-офф Лиги Европы

Источник материала: Tribuna.com

Определились четыре команды, которые заняли третьи места в своих группах Лиги чемпионов и сыграют весной в плей-офф Лиги Европы.

«Интер» финишировал третьим в группе F с 7 очками, уступив «Боруссии» (10 очков) и «Барселоне» (14).

В группе G третье место заняла «Бенфика», набравшая 7 очков. Столько же очков у «Зенита», но «орлы» опередили соперника по результатам личных встреч (3:0, 1:3).

Третье место в группе H занял «Аякс», проигравший в 6-м туре дома «Валенсии» (0:1). Амстердамцы набрали 10 очков, отстав от испанского клуба, а также от «Челси» на одно очко.

Ранее путевку в плей-офф также обеспечил «Зальцбург», занявший третье место в группе E после «Ливерпуля» и «Наполи».