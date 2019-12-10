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«Челси», «Валенсия», «Боруссия» и «Лион» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

11.12.2019 01:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Определились еще четыре участника 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20.

«Боруссия», обыгравшая «Славию» (2:1), вышла в плей-офф со второго места в группе F, набрав 10 очков и опередив «Интер», который с 8 очками финишировал третьим. Победителем группы с 12 очками стала «Барселона», «Славия» с 2 очками последняя.

«Лион» благодаря ничьей с «Лейпцигом» (2:2) поднялся на второе место в группе G и пробился в 1/8 финала вместе с немецким клубом. «Бенфика», которая разгромила «Зенит» (3:0), выступит в Лиге Европы, петербуржцы заняли 4-е место.

Из группы H в плей-офф пробились «Челси» и «Валенсия». Лондонцы победили в 6-м туре «Лилль» (2:1), испанская команда одолела «Аякс» (1:0).

 
 
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Определились еще четыре участника 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20.
 
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