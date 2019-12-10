Гулжигит Алыкулов: «Хочу развиваться как игрок. В «Кайрате» тоже можно расти, но я хочу в более сильную лигу»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Гулжигит Алыкулов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны .

Игорь Ковалевич: «Алыкулов отклонил предложение «Кайрата». Он хочет в Европу. К сожалению, нам придется расстаться»

- Недавно появилась информация о том, что вы отвергли предложение «Кайрата» ради мечты о продолжении карьеры в Европе.

– Да, это так. «Кайрат» проявлял интерес, но разговор был с агентом. Я не владею деталями беседы.

- Вы не рассматриваете предложение из Казахстана из-за уровня чемпионата?

– Нет, чемпионат очень хороший. Многие футболисты хотят попасть к вам. Просто я сейчас молодой, хочу развиваться как игрок. В Казахстане тоже можно расти, но я хочу в более сильную лигу.

- Вы стремитесь попасть в чемпионат России или продолжить карьеру в одном из топовых клубов Беларуси?

– Нет, для продолжения карьеры я рассматривал бы варианты в других, более сильных, европейских чемпионатах. Но сейчас я игрок «Немана». У меня контракт с клубом, рассчитанный на три года.

- Финансовый вопрос как-то влияет на выбор клуба?

– Деньги важны каждому футболисту. Но на данный момент для меня это не решающий фактор – могу в будущем заработать. Сначала надо показать себя в Европе, чтобы в будущем были хорошие отзывы, – сказал Алыкулов.

Напомним, что «Кайрат» возглавляет белорусский специалист Алексей Шпилевский.