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Гулжигит Алыкулов: «Хочу развиваться как игрок. В «Кайрате» тоже можно расти, но я хочу в более сильную лигу»
11.12.2019 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
- Недавно появилась информация о том, что вы отвергли предложение «Кайрата» ради мечты о продолжении карьеры в Европе.
– Да, это так. «Кайрат» проявлял интерес, но разговор был с агентом. Я не владею деталями беседы.
- Вы не рассматриваете предложение из Казахстана из-за уровня чемпионата?
– Нет, чемпионат очень хороший. Многие футболисты хотят попасть к вам. Просто я сейчас молодой, хочу развиваться как игрок. В Казахстане тоже можно расти, но я хочу в более сильную лигу.
- Вы стремитесь попасть в чемпионат России или продолжить карьеру в одном из топовых клубов Беларуси?
– Нет, для продолжения карьеры я рассматривал бы варианты в других, более сильных, европейских чемпионатах. Но сейчас я игрок «Немана». У меня контракт с клубом, рассчитанный на три года.
- Финансовый вопрос как-то влияет на выбор клуба?
– Деньги важны каждому футболисту. Но на данный момент для меня это не решающий фактор – могу в будущем заработать. Сначала надо показать себя в Европе, чтобы в будущем были хорошие отзывы, – сказал Алыкулов.
Напомним, что «Кайрат» возглавляет белорусский специалист Алексей Шпилевский.
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